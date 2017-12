Ein gemeinsames Dach in diesem modernen Objekt — es ist das neue „H.E.L.P."-Haus in Ischgl — haben Feuerwehr, Rotes Kreuz, Bergrettung sowie der Pflegeverein. Seit gestern Montag ist der Hilfs- und Einsatz-Leitposten offiziell in Betrieb. Besonderes Merkmal ist die ausgeklügelte Logistik, die Feuerwehr etwa rückt 90 Sekunden nach Alarmierung aus. Die Investitionskosten liegen bei acht Mio. Euro. „Wir haben einen Quantensprung in der Sicherheit für die Bevölkerung und Gäste", so Bürgermeister Werner Kurz.