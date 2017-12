Längenfeld – Nach zweijähriger Planungs- und Bauphase und mehrwöchiger Fertigstellung war es nun endlich so weit: Das neue Einsatzzentrum in Längenfeld konnte bezogen werden. Nachdem die Rettung bereits im November übersiedelt war, zog am vergangenen Samstag die Freiwillige Feuerwehr in ihre neuen Räumlichkeiten ein. Ein umfangreiches Festprogramm besiegelte den offiziellen Einzug.

Noch bis vor Kurzem gab es in der Gemeinde Längenfeld vier Löschzüge. Nach dem Beschluss des Neubaus eines Einsatzzentrums einigte man sich darauf, drei dieser Züge zu einer Feuerwehr zusammenzulegen. Somit bleibt nur noch in Gries ein eigenständiger Zug. Dorf, Unterried und Längenfeld finden sich zu einer Einheit in der neuen Halle zusammen. Kurz vor Weihnachten trafen sich alle Mannschaften vor ihren „alten“ Hallen für ein letztes Foto. Anschließend holte der erste Zug Längenfeld die Kameraden in Unterried und Dorf ab, um gemeinsam in das neue Einsatzzentrum einzuziehen.

Dort angekommen, gab es ein gemütliches Stelldichein mit Bürgermeister Richard Grüner, seinem Stellvertreter Johannes Auer, Bezirkskommandant Hubert Fischer sowie zahlreichen Funktionären der Feuerwehr und Gemeinde. (TT)