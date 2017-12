Silz, Pozuzo – Diese Woch­e trudeln Briefe aus Silz in Südamerika ein: Schüler der 3. und 4. Klasse der Volksschule Silz stehen nämlich im persönlichen Kontakt mit gleichaltrigen Kindern in der deutsch-tirolerischen Sprachinsel in Peru, die bestens unter dem Namen Pozuzo bekannt ist. Der Verein „Freundeskreis für Pozuzo“ hat dieses Brieffreundschaftsprojekt ins Leben gerufen, das nun zur Weihnachtszeit einen besonderen Höhepunkt erfährt. Die Kinder korrespondieren in Deutsch und sogar ein bisschen im Dialekt.

Der Silzer Filmemacher Emanuel Bachnetzer, Obmannstellvertreter der Pozuzo-­Freunde, hatte bei seiner Peru-Reise im September erste Briefe der Kinder aus Pozuzo mitgebracht. Die Weihnachtspost ist nun die Silzer Antwort. (pascal)