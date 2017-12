Von Helmut Wenzel

Zams – Der Tag beginnt mit einem Nadelstich in den Finger. Der kleine rote Tropfen fließt dann in den Teststreifen des Messgerätes: 97 Milligramm Blutzucker – passt. 180 Milligramm oder mehr wären ein Alarmsignal. Das ist eine der täglichen Übungen von mehr als 5000 Diabetes-Patienten im Tiroler Oberland. Je nach Intensität dieser chronischen Krankheit heißt es Antidiabetika schlucken oder Insulin spritzen.

Diabetes-Experte Hans Robert Schönherr, Internist und Leiter der Stoffwechselambulanz am Krankenhaus St. Vinzenz, hat in seiner Datenbank bereits 3500 Patienten erfasst. Sie alle sind von der globalen Epidemie betroffen. „Bei 15 Prozent aller stationär aufgenommenen Patienten mussten wir Diabetes als Haupt- oder Nebendiagnose feststellen“, zeigte Schönherr am Mittwoch auf.

Anlass war die Präsentation des Pilotprojekts „DiabCare“ für die Modellregion Bezirk Landeck – im Beisein von LR Bernhard Tilg, Generaloberin Sr. Maria Gerlinde Kätzler, TGKK-Obmann Werner Salzburger, Krankenhaus-Geschäftsführer Bernhard Guggenbichler sowie den Expertinnen Monika Lechleitner und Elske Ammenwerth.

In der Modellregion mit dem Krankenhaus als Drehscheibe soll ein engmaschiges Versorgungsnetzwerk für Diabetes-Patienten unter Anwendung von modernen IT-Lösungen aufgebaut werden. So beschrieb Tilg das Projektziel. Nach Evaluierung der Modellregion soll das Projekt tirolweit umgesetzt werden.

„Die niedergelassenen Ärzte sind ebenso Partner wie Diätologen, Psychologen und natürlich die Patienten selbst“, erläuterte Schönherr als medizinischer Leiter von „DiabCare“ in Zams. Für ihn ist „Telemonitoring“ der Schlüsselbegriff. Im neuen Jahr werden 50 Patienten mit einem eigens entwickelten Diabetes-Koffer ausgestattet. Sie übermitteln ihre Werte (Blutzucker, Blutdruck, Puls) laufend über eine Handy-App an die Ambulanz. „Wenn wir die Daten haben, können wir bei Bedarf sofort reagieren und die Patienten beraten“, schilderte Schönherr. Gerade in ländlichen Gebieten komme der Telemedizin eine wichtige Bedeutung zu, stellte Stoffwechsel-Expertin Monik­a Lechleitner fest.