Von Markus Schramek

Telfs — Wenn sich jemand zu Recht über Weihnachtsstress beschweren kann, dann sind das die Pfarrpriester. Zwischen Morgenandacht und Mitternachtsmette sind sie ab 24.12. im Dauereinsatz. Stellvertretend für die fleißigen Geistlichen hat die TT bei Peter Scheiring vorbeigeschaut. Der 44-Jährige muss sich zwischen den drei Pfarren von Telfs „aufteilen". Und quittiert das mit einem Lächeln.

Herr Scheiring, wann hatten Sie das letzte Mal zu Weihnachten frei?

Peter Scheiring: Das war noch als Theologiestudent. Seit meiner Priesterweihe 1999 bin ich zu Weihnachten terminlich voll gefordert.

Wie läuft der 24. Dezember bei Ihnen ab?

Ich stehe um 6 Uhr auf, ins Bett komme ich erst so gegen zwei Uhr nachts am 25. Dezember wieder. Es stehen vier Gottesdienste auf dem Programm: Rorate am Morgen, dann die Kindermette am Nachmittag und zwei Christmetten um 22 und um 24 Uhr. Bei der späten Mette in der Pfarrkirche Peter und Paul ist in Telfs traditionell die Pastoralmesse in G-Dur von Karl Kempter zu hören, mit Chor und Orchester. Das ist unglaublich erhebend.

Sie machen mich direkt neugierig.

Manche Landsleute kommen von weit her nach Telfs, um diese Messe mitzuerleben. Ich singe am Altar immer selbst mit und muss aufpassen, dass ich nicht lautstark ins Mikrofon hineinsinge.

Überlegen Sie sich für jede Messe eine andere Predigt?

Ja, es sind vier verschiedene Predigten an einem Tag. Eine gute Predigt soll Menschen einen Gedanken mit auf den Weg geben. Humor ist erlaubt. Die Leute dürfen in der Kirche ruhig auch einmal lachen, das Leben ist ernst genug. Wichtig ist, dass man versteht, was ich sagen will.

20 Stunden auf den Beinen — wie schaffen Sie es, bei der Mette wach zu bleiben?

Ich werde von der feierlichen Stimmung mitgetragen, ja mitgerissen. Aber das Wichtigste ist, zu Weihnachten nicht krank zu werden. Sonst hat man ein echtes Problem. Denn priesterlicher Ersatz ist kurzfristig kaum zu bekommen. Da steht dann das Radl.

Macht sich bei vier Messen auch der Messwein bemerkbar?

Den Alkohol des Messweins spüre ich manchmal schon. Es gibt verschiedene Weißweine unterschiedlicher Rebsorten. Der Messwein gilt ja als „das Blut Christi". Nichts davon darf weggeleert werden. Was im Kelch drinnen ist, muss konsumiert werden. Sind nicht genug Kommunionshelfer da, trinkt der Priester eben ein bisschen mehr.

Am Christtag und am Stefanitag sind weitere Messen anberaumt. Auch das restliche Jahresprogramm inklusive Neujahr ist intensiv. Wann erholen Sie sich?

Am 26. ist abends kein Gottesdienst. Da kann ich zufrieden schlafen gehen: Weihnachten ist für dieses Jahr geschafft! Ich genieße den „heiligen Stress" dieser Tage aber richtiggehend, auch wenn ich selbst gar nicht dazu komme, Weihnachten zu feiern.

Sie betreuen drei Pfarren in Telfs, der drittgrößten Gemeinde Tirols. Wie viel Hilfe haben Sie dabei?

Ein Aushilfspriester und ein pensionierter Priester helfen mir am Wochenende bei den Messen in Telfs aus. Es gibt aber auch abseits von Weihnachten viel zu tun. Allein an die 100 zusätzliche Gottesdienste pro Jahr sind es in Telfs aufgrund von Begräbnissen. In meiner Funktion als Dekan bin ich zudem auch Sprecher von 18 Pfarren vom Seefelder Plateau bis herunter nach Zirl und Rietz. Ich könnte gut einen zusätzlichen Priester brauchen. Doch die Personaldecke ist sehr dünn. Es gibt kaum neue Priester.

Dabei wäre Priester ein sicherer Arbeitsplatz. Allerdings muss man sich dazu auch berufen fühlen.

Bei mir stand ein tragischer Vorfall in der Familie hinter der Entscheidung, Priester zu werden. Als ich zehn war, ist einer meiner Brüder 13-jährig mit dem Fahrrad tödlich verunglückt. Damals habe ich mir die Frage gestellt, was nach dem Tod kommt.

Weihnachten ist das Fest der Familien, doch der Kommerz steht stark im Vordergrund. Zu sehr?

Für viele ist Weihnachten schon vor dem eigentlichen Fest gelaufen, sobald man sich mit Geschenken eingedeckt hat. Weihnachten sollte aber ein Fest sein, bei dem man zur Ruhe kommen kann. Gottesdienst und Liturgie helfen dabei. Wenn der Chor singt, wird man ruhig.

Weihnachten ist auch eine Zeit von Konflikten und Krisen. Suchen Menschen bei Ihnen Trost?

Ja, das kommt schon vor. Denn Weihnachten ist für viele Menschen eine Belastung: ein krampfhaftes Fest, in das sie hineingezwungen werden. Sie müssen „gut drauf sein" und eine heile Welt vorspielen, obwohl ihnen gar nicht danach zu Mute ist. Viele zerbrechen an dieser Vorgabe. Paare gehen auseinander. Zu Weihnachten muss alles perfekt sein, vom Christbaum bis zum Essen, die Geschenke sowieso. Doch wir Menschen sind nicht perfekt. Ich möchte dabei helfen, nicht so hohe Ansprüche an Weihnachten zu stellen, sondern das Wesentliche zu sehen: Gott ist Mensch geworden, er kommt als Kind auf die Welt und bringt uns die Erlösung.

Wie steht es um den Lohn Ihrer Bemühungen: Wie hoch ist das Pfarrergehalt?

Das Grundgehalt beträgt 1800 Euro netto, es steigt mit der Aufgabe: Wer mehrere Gemeinden betreut, verdient mehr. Die Wohnung wird uns gestellt, wir haben fünf Wochen Urlaub. Es geht uns nicht schlecht.