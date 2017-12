Wildschönau – Drei intensiv­e Monate haben sechs Krippenbauer in Wildschönau hinter sich: Das vollendete Werk steht nun in Lebensgröße direkt neben der Kirche bzw. dem Altenwohnheim in Oberau. Malermeister Pete­r Hofer hat zusammen mit seinen Kollegen Krippenbaumeister Werner Kühlechner, Otto Astl, Markus Mayr, Geor­g Mühlegger und Gottfried Haas einen ganz besonderen „Stall“ errichtet. Das verwendete Holz ist bis zu 200 Jahre alt und die Krippe wurde ganz nach alter Handwerkskunst mit Holznägeln errichtet. Die Diözese hat das Grundstück für den „Stall“ zur Verfügung gestellt, die Figuren sind eine Leihgabe von Margarethe Riedmann. (be)