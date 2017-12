Virgen – Lebenspraktischer geht es nicht: Im Informatik-Unterricht an der Neuen Mittelschule (NMS) Virgental können die Schüler mithilfe eines Roboterarmes ein Ei aus der Schachtel in den Eierbecher transportieren. Ein Saugnapf am Roboterarm macht das möglich. Und natürlich die richtige Programmierung am Computer.

Das Gerät wurde von Markus Mühlburger und Andreas Gwiggner gesponsert. Die beiden betreiben in Virgen eine technische Firma. Deshalb ist ihnen selbst daran gelegen, das technische Interesse des Nachwuchses zu wecken, sagt NMS-Direktor Gerhard Wörister.

„Der Roboterarm kommt im Informatik-Unterricht zum Einsatz“, berichtet Wörister. Verwendet wird er von 25 Burschen und Mädchen der vierten Klasse. Mit Feuereifer sind die 13- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schüler dabei, die passende Programmierung für den „Dobot Magician“ zu finden, wie das Gerät offiziell heißt. In Zukunft wollen es die Jugendlichen nicht nur für den Eiertransport oder zum Malen nutzen. Der Arm kann zum Beispiel auch Schriften gravieren. Neben dem technischen Verständnis ist also auch Kreativität gefragt.

Die NMS Virgental wird von Jugendlichen aus Prägraten und Virgen besucht. Die berufliche Zukunft hat an der Schule großen Stellenwert, sagt Direktor Wörister. „Das Fach der Berufsorientierung ist verpflichtend. Dabei machen wir Firmenbesuche, besuchen Workshops und Vorträge.“ So sei auch der Kontakt zur Firma von Markus Mühlburger und Andreas Gwiggner entstanden. (TT, co)