Steinach – Nachdem Steinach vor rund sechs Monaten einen eigenen Integrationsbeauftragten engagiert hat, wird nun nachgelegt. Angestellt über das Eltern-Kind-Zentrum Wipptal ist nun Mika Vrancic als regionale Integrationsbeauftragte tätig. Die Jusstudentin aus Mühlbachl setzt sich intensiv mit den gesellschaftlichen Entwicklungen aufgrund der Migrationsbewegung der vergangenen Jahre auseinander.

„Ich bin sowohl für die Initiativen und für die Vernetzung regionaler Akteure als auch für eine enge Zusammenarbeit mit den kommunalen Ebenen zum Thema Integration im Wipptal verantwortlich. Es wurden bereits einige wichtige Schritte von Seiten unterschiedlicher Institutionen und Foren gesetzt. Diese Kräfte sollen nun gebündelt und ein gemeinsamer Lösungsansatz gefunden werden“, erklärt Vrancic. Nachdem sie sich in den vergangenen Wochen einen Überblick verschafft hat, kommt sie zu dem Schluss, dass Steinach im Bereich der Integrationsarbeit gut versorgt ist. In Matrei, Mühlbachl, Pfons ist mit Rosmarie Obojes eine Privatperson besonders engangiert und leistet wertvolle Arbeit.

Obojes ist im Jahr 2015 durch Zufall in Kontakt zu Asylwerbern im Flüchtlingsheim Mühlbachl gekommen und war zum einen berührt von deren Schicksalen, zum anderen positiv überrascht von deren Freundlichkeit. „Gleichzeitig habe ich bei den Einheimischen Unsicherheit und Vorurteile wahrgenommen“, erzählt Obojes. Nachdem sie davon überzeugt ist, dass durch ein gegenseitiges Kennenlernen Ängste abgebaut werden, organisierte sie das so genannte Begegnungsforum. Seitdem unterstützt Obojes Flüchtlinge und Asylberechtigte in der Region. Nun möchte sie sich in einem Verein organisieren. Hilfe bekommt Obojes von der neuen Integrationskoordinatorin. „Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung nimmt immer mehr ab. Umso dankbarer bin ich für die Unterstützung von Mika Vrancic.“ (dd)