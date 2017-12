Von Hubert Daum

Mieming – Schuhe. Sie zählten einst zum Kostbarsten, das die Menschen besaßen. So kamen beispielsweise viele der legendären „Schwabenkinder“ im 19. Jahrhundert im Herbst mit einem Paar Schuhe nach Hause – als Lohn für die gesamte Sommerarbeit. Das Handwerk der Schuhmacher war höchst angesehen. Mittlerweile geht diese Assoziation bestenfalls in Richtung Formel 1. Die industrielle Fertigung – meist in Billiglohnländern – hat längst den Markt erobert und die Schuhmacher verdrängt. Einer schwamm allerdings gegen den Strom: Klaus Ruech aus Barwies. Er ist der Letzte im Bezirk Imst, der das aussterbende Handwerk ausübt, wenn auch in modifizierter Form.

„Schon mein Vater war Schuhmacher“, erzählt Klaus Ruech, „und ich habe bei ihm das Handwerk gelernt. Damals war die Nachfrage natürlich groß. In den 1950er-Jahren eröffnete er in Barwies die Schuhwerkstatt, in der ich jetzt immer noch arbeit­e.“ Bald sei auch der Handel dazugekommen und in den 1960er-Jahren haben sich bereits Großfirmen entwickelt, später Konzerne genannt. Ruech: „Plötzlich konnte der Schuster mit dem Preis nicht mehr mithalten, er musste immer mehr in Richtung Handel und Reparatur gehen.“ Auch der Barwieser Meister musste sich dem beugen. Heute fertigt er zwar keine Schuhe mehr, ist aber im weiten Umkreis der einzige Ansprechpartner einer großen Kundenschar, die das Motto „Reparieren statt wegwerfen“ lebt. „Jeder hat Schuhe oder Stiefel, die wie angegossen passen, aber zum Beispiel die Sohle ist völlig abgenutzt“, weiß Ruech, „mittlerweile kommen die Leute mit fast allen Ledersachen, die zu reparieren sind.“ Die Wegwerfgesellschaft findet er „eklig“. Auch immer mehr Leut­e würden so denken, und so bringen sie auch Gürtel, Taschen und Ähnliches.

So wird in der Traditionswerkstatt also immer noch genagelt, geschliffen, genäht – händisch oder mit Maschin­e –, geklebt, gepresst und gedehnt. „Das gibt’s leider weit und breit nicht mehr“, so ein­e Kundin während des TT-Besuches, „die nächste Manufaktur ist in Mittenwald. Die Schnellreparaturfirmen kannst du alle vergessen.“ Reich werde man nicht damit, so Ruech, aber er mache es mit Liebe. Wie lange noch? „Anfang nächstes Jahr werde ich 60. Ich bin sehr stolz, dass meine Tochter den Laden in dritter Generation weiterführen wird. Dann wird’s etwas lockerer, weil ich Teilbereiche abgeben kann.“

Tochter Verena zog es erst mit der Koch-/Kellnerlehre in die Gastronomie, als sie die väterliche Prägung dann doch zu stark spürte: „Eines Tages entschied ich, die Lehre zum Orthopädieschuhmacher zu absolvieren, weil ich gerne mit meinen Händen arbeite.“ 2013 Gesellenprüfung, zurzeit Meisterausbildung in Landshut. „Nach der Meisterprüfung im Sommer beginne ich, in Barwies den Orthopädiebetrieb aufzubauen“, freut sich die 28-Jährige. Die Zukunftsaussichten seien exzellent: „Die Menschen werden immer älter, die Volkskrankheiten schreiten voran.“ Auffallend sei der starke Frauenanteil: „In Landshut machen wir etwa die Hälfte aus. Mein Opa war schon Dorfschuster. Ich bin stolz, dass ich die Tradition des Schuhmachers weiterführen darf.“