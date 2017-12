Von Michael Mader

Kufstein – Die gute Nachricht rechtzeitig vor Weihnachten kommt aus Kufstein: Seit gestern sind sämtliche Wege, die nach dem Felssturz gesperrt werden mussten, wieder geöffnet.

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtete, sind am 9. November in der Nacht gewaltige Gesteinsmassen auf den beliebten Spazierweg zur Theaterhütte und den Weg zum Berghotel Hinterduxerhof gedonnert. Insgesamt 100 Kubikmeter Gestein lösten sich von der Duxerwand, berichtete Landesgeologe Werner Thöny, der ebenso wie Bürgermeister Martin Krumschnabel und Stadtbaumeisterin Elisabeth Bader noch in der Nacht vor Ort war. Erst nachdem durch Vermessungen festgestellt worden war, dass der Fels nicht mehr in Bewegung ist, begann eine Spezialfirma mit dem Abtragen von losem Gestein.

Vor gut einer Woche wurde schließlich um rund 120.000 Euro ein riesiger Schutzzaun mit einer Länge von 70 Metern und einer Höhe von fünf Metern errichtet. Der soll laut Krumschnabel auch so große Felsbrocken aufhalten können, wie im November abgebrochen sind. Immerhin hatte der größte Stein eine Länge von vier Metern.

Die für das heurige Jahr geplanten Sicherungsmaßnahmen wurden erfolgreich durchgeführt. Dies wird auch durch eine Steinschlagsimulation bestätigt, hieß es gestern aus dem Kufsteiner Stadtamt.

So ist nicht nur der beliebte Hörfarterweg wieder begehbar, auch die Zufahrt zum Berghotel Hinterduxerhof ist für die Besitzerfamilie und deren Gäste möglich. Bislang durfte nämlich nur die Familie Enzler über einen Forstweg zum Hinterduxerhof zufahren. Sämtliche bereits gebuchten Weihnachtsfeiern am Berg mussten abgesagt werden. Karin Enzler freut sich jetzt jedenfalls: „Wir sind froh, dass die Straße wieder geöffnet ist. Wir haben schon wieder Gäste, die zu uns kommen wollen.“