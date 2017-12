Von Denise Daum

Kematen – „Jetzt kann Weihnachten kommen, die Herbergssuche ist vorbei“, freut sich Birgit Mihalovics. Die Kemater Allgemeinmedizinerin hat neue Räumlichkeiten für ihre Praxis gefunden. Wie berichtet, hätte Mihalovics ins neu errichtete Sozialzentrum übersiedeln sollen, woraus aber aufgrund von Unstimmigkeiten mit der Neuen Heimat als Vermieterin schlussendlich nichts wurde. Während die NHT nun auf der Suche nach einem anderen Mieter ist, hat Birgit Mihalovics in Kematen eine Alternative gefunden: Sie übersiedelt mit April ins Gebäude der Österreichischen Post AG am Rauthweg.

Eingefädelt hat das Gemeinderat Bernd Raitmair, der als Obmann der k. und k. Postmusik ebenfalls Mieter in dem Gebäude ist. Nach einer kurzen Umbauphase plant die Ärztin, die neue Ordination im April zu beziehen. Der Mietvertrag für ihre aktuelle Praxis, ebenfalls am Rauthweg, läuft mit Ende Jänner aus. „Ich werde nochmals mit dem Vermieter sprechen, ob doch noch eine Zwischenlösung möglich ist“, erklärt Mihalovics. Für die Überbrückungszeit sei die ärztliche Versorgung aber in jedem Fall gesichert, betont sie. Sei es über eine Ausweitung der Ordinationszeit in der Praxis im Sellrain oder über Hausbesuche.

Auch Bernd Raitmair ist mit der Lösung zufrieden. „Es war ein Herzenswunsch der Bevölkerung, dass die ärztliche Versorgung in Kematen so bleibt, wie sie ist“, erklärt der Gemeinderat.