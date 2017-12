Reutte – Bereits seit knapp zwei Wochen wird im Raum Bayern ein Tourist aus den USA vermisst. Der 24-Jährige war am 11. Dezember von einer Unterkunft in Füssen zu einer Wanderung aufgebrochen, die ihn über Grainau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen nach Mittenwald und schließlich nach München führen sollte.

Seit seinem Abmarsch fehlt von dem Mann jede Spur. Den gebuchten Rückflug am 18. Dezember in die USA trat er offenbar nicht an. Am Mittwoch meldeten ihn seine Angehörigen als Vermisst.

Die genaue Marschroute ist nicht bekannt. Es wird jedoch angenommen, dass diese den 24-Jährigen auch nach Tirol – insbesondere den Bezirk Reutte – führte.

PERSONENBESCHREIBUNG: Der Vermisste ist laut Polizei auffällig groß (188 cm) und muskulös (108 Kilo). Er trägt kurzrasierte blonde Haare und einen Kinnbart. Der Mann führte einen roten Rucksack mit sich.

Mit Hilfe der Fotos ersucht das Bezirkspolizeikommando Reutte um Hinweise unter Tel. 059133 7150 306. (TT.com)