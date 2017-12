Innsbruck – Nur wenige Tage nach der Eröffnung steht die neue Seilbahn am Patscherkofel am Dienstagvormittag still: Wie die Betreiber auf ihrer Homepage mitteilten, macht der starke Wind einen Betrieb derzeit unmöglich. Der Übungslift in Igls und die Börderbahn in der Bilgeristraße sind geöffnet. (TT.com)