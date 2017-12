Lienz – Eine Schwangerschaft im Pflichtschulalter, Ausgrenzung, Gewalt in körperlicher oder seelischer Form: Mädche­n und Frauen können schwersten Belastungen vermeintlich hilflos ausgesetzt sein. Kein Fall gleicht dem anderen, und doch wiederholen sich Verhaltensweisen, Motive und Muster.

„Nicht selten geht das von einer Generation auf die nächste über. Kinder folgen bewusst oder unbewusst ihren Vorbildern und sind immer mit betroffen: Als Opfer oder stumme Zeugen werden sie manchmal selbst zu Tätern“, weiß Barbara Brandstätter von Schilderungen von Müttern zu berichten. Sie arbeitet im Frauenzentrum in Lienz, einem gemeinnützigen, unabhängigen Sozialverein und der einzigen anerkannten Opferschutzeinrichtung in Osttirol.

Unter der Regierung Kreisky und Frauenministerin Johanna Dohnal wurden Mitte der Achtzigerjahre erstmals Frauenschutzzentren in Österreich eingerichtet. In Lienz haben sich damals ehrenamtliche Helferinnen um Iren­e Gomig zur unmittelbaren Unterstützung von Betroffenen zusammengeschlossen.

1996 wurde die rechtliche Grundlage als Verein geschaffen. Brigitte Schieder war die erste Angestellte und bringt mit Kolleginnen bis heute ihre Erfahrung in der Frauenberatung in Lienz ein.

„Langfristige wissenschaftliche Untersuchungen zeige­n, dass Gewalterfahrungen im Kindes- und Erwachsenenalter sogar zu irreparablen Zellveränderungen im Gehirn führen können“, weiß Schieder. Schnellste und umfassende Unterstützung sei daher unbedingt notwendig.

„Es ist nie zu spät. Wir sind da und hören zu“, sagen die Beraterinnen. „Gemeinsam mit den Mädchen und Frauen finden wir Auswege aus Beziehungskonflikten, stärken den Selbstwert, kümmern uns um Lebensplanung oder berufliche Orientierung. Auch eine Rechtsberatung bieten wir an. Alle unsere Leistungen sind für die Hilfesuchenden kostenlos, vertraulich und auf Wunsch auch anonym.“

Es gebe in Osttirol kein Stadt-Land-Gefälle, meint Barbara Brandstätter. „Es kommt alles und überall in allen nur denkbaren Formen vor. Am Bergbauernhof gleich wie im gut situierten Bürgerhaus in der Stadt.“ Gerade wenn Macht, Besitz und Geld vorhanden seien, würden diese als Druckmittel eingesetzt. „Du bist nichts. Du hast nichts. Du kannst nichts ohne mich“, würden Frauen zu hören bekommen. Um einer möglichen finanziellen Abhängigkeit und damit verbundenen Abwertungen und Demütigungen vorzubeugen, sei eine berufliche Ausbildung für Mädchen unbedingt notwendig und für Frauen jedes Alters möglich.

Neben Machtmissbrauch sei auch strukturelle sexualisierte Gewalt verbreitet. „Manche Frauen dürfen keine Badezimmertüre hinter sich schließen.“

Nicht mehr ganz neu, aber von existenzbedrohender Breitenwirkung ist das Cybermobbing. „Mädchen zeigen uns seitenlange Hassbriefe, die sie oft nachts über die sozialen Medien erhalten. In diesen Stunden sind sie allein und verfallen regelrecht in eine Schockstarre. Der ruchlose Inhalt wird geteilt und geteilt und verbreitet sich wie ein Lauffeuer.“ Die Opfer haben panische Angst, auf die Straße zu gehen.

Die Beraterinnen Barbara und Brigitte ermutigen betroffene Frauen: „Als Erstes muss das Schweigen gebrochen werden.“ Solidarität, Loyalität und manchmal ein neues Umfeld würden die Opfer wieder stärken. Eine Übergangswohnung für Mütter und ihre Kinder in akuten Notlagen steht bereit. Nach der Existenzsicherung würden sich neue Lebenswege auftun. „In 99 Prozent unserer Fälle kehren die Frauen nicht wieder in ihre Situation zurück. Sie stellen ihr Leben auf eigene Beine und haben damit Erfolg“, berichten die beiden.

Das Frauenzentrum Osttirol ist unter Tel. 04852 67193 und info@frauenzentrum-osttirol.at erreichbar. (bcp)