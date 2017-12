Von Claudia Funder

Außervillgraten, New Mexico – Sie reisen nicht in einer Parallelwelt mit wenig Bezug zum richtigen Leben, wie es viele Touristen tun. Sie erfahren Amerika anders, und das buchstäblich. Petra Stranger, Peter Van Glabbeek und ihre Kinder Ben und Esmé, die vor ihrer Radtour im Osttiroler Außervillgraten wohnten, gewinnen unverfälschte Einblicke in fremde Lebenswelten. Ebenso eine Zutat für den besonderen Reiz ihres Langzeit-Abenteuers ist wohl der Luxus unendlicher Freiheit. Diese und die vielen Erlebnisse am Wegesrand scheinen alle Entbehrungen, die eine solche Reise zweifelsfrei mit sich bringt, aufzuwiegen.

Die Familie hat mittlerweile radelnd den Bundesstaat New Mexico erreicht. In den letzten Wochen wurde teils auch bei starkem Schneefall in die Pedale getreten und der Kampf gegen die grimmige Kälte wurde zur Herausforderung. Die kleine Esmé durchgehend warm zu halten war ein Kraftakt. Eine geliehene Wärmflasche tat gute Dienste.

Zu einer nicht alltäglichen Begegnung kam es in der Siedlung Dulce mit deutlicher indianischer Bevölkerungsmehrheit im Norden des Bundesstaate­s New Mexic­o. Petra, Peter, Ben und Esmé trafen hier einen der letzten Medizinmänner der Apachen sowie dessen Assistenten Deshava und kamen mit deren spiritueller Welt hautnah in Kontakt. Es wurde zwar untersagt, von Behandlungen Fotos oder Videos zu machen. „Deshava ließ sich aber in seinem War Shirt, der Kriegsbekleidung, ablichten“, erzählt Petra, die das Bild der TT zukommen ließ. Deshava ist ein First Nation, also ein direkter Nachfahre der Ureinwohner. „Die Kleidung hat er selbst gemacht. Das Leder stammt von einem Hirsch, die Federn von einem Adler“, berichtet Petra. Auf ihre Frage, wie viele Stunden er daran gearbeitet hat, antwortete Deshava lachend: „Stunden? Monate!“

Behandelt werden Menschen aus der Apache-Gemeinschaft von Dulce mit diversen Problemen. Die Radreisenden durften bei einem Ritual zugegen sein, als viele von ihnen aufgrund von Trauer kamen. Fünf Mitglieder der Gemeinschaft waren gestorben. Der Medizinmann sang in der Sprache der Apachen, putzte die Trauernden mit Federn ab. Es wurden auch Kräuter geraucht, berichtet Petra, die klarstellt, dass dies alles echt ablief und keinesfalls Show war. Abseits der touristischen Trampelpfade ist man hier von kitschiger Folklore weit entfernt. Die „Patienten“ bezahlen übrigens nichts, sie geben etwas, entscheiden aber selbst, was und wie viel. Das kann durchaus auch Essbares sein.

Highlight dieser außergewöhnlichen Begegnung war es, im Tipi des Medizinmanns schlafen zu dürfen. „ Vor allem die Kinder waren aufgeregt und begeistert“, so Petra. Ein Erlebnis, das wohl noch lange in den Köpfen bleiben wird.

Weihnachten verbrachte die Familie in der Hauptstadt Santa Fe. Petra: „Am Heiligen Abend standen in der ganzen Stadt Farolitos, das sind Papiersackerln, gefüllt mit Sand und Kerzen“, berichtet Petra.

Silvester wird mit Freunden gefeiert. „Die Kinder werden sich ganz normal schlafen legen. Unser Plan ist es, das neue Jahr meditierend zu beginnen“, verrät Petra.

Gibt es Wünsche für 2018? „Weiterhin inspiriert zu werden durch Begegnungen mit Menschen, Tieren und Kulturen. Aber wir wollen auch gern weiterhin andere inspirieren. Immer wieder bekommen wir E-Mails von jungen Familien, die auch so reisen wollen. Manche von ihnen wurden über die TT-Berichte auf uns aufmerksam“, erzählt Petra.

Am 1. Jänner geht es weiter Richtung Süden, in niedrigere Gefilde. „Dann wird es viel wärmer“, freut sich Petra. „Wir werden dem Fluss El Dorado folgen. Ende Jänner wollen wir El Paso erreichen. Spätestens am 6. März müssen wir die USA verlassen.“ Geplant ist, Ende April in Mexiko Cit­y anzukommen. Wie und wo geht es danach weiter? „Das ist noch offen“, ergänzt Petra. Fix ist: Es bleibt ein Abenteuer.