Von Brigitte Warenski

Innsbruck — Weil sich viele Unfälle in der Dämmerung ereignen und Verletzte gerade im Winter erst im Dunkeln in das Krankenhaus geflogen werden können, musste die Mannschaft der Christophorusflotte schon früher Einsätze am Nachthimmel fliegen. „Nachtflüge sind für unsere Piloten und Flugretter nichts Neues. Aber früher konnte man sich nur auf seine Augen verlassen und das ist in vielen Situationen schon eine extrem schwierige Aufgabe", erzählt Johannes Rathgeb, Stützpunktleiter des Christophorus 4 in Reith bei Kitzbühel und Trainer der ÖAMTC-Flugrettung.

Bis Ende 2018 wird es am Nachthimmel für die gesamte Mannschaft, die in den 24 österreichweit stationierten Hubschraubern eingesetzt ist, besonders in Situationen wie bei Wolken oder Nebel wesentlich leichter und auch sicherer. „Bisher haben wir 19 Hubschrauber — inklusive der vier, die in Tirol zum Einsatz kommen — für Nachtflüge umgerüstet, die restlichen fünf folgen noch", so Rathgeb.

Für die Nachteinsätze müssen die Hubschrauber mit technischen ­Add-ons versehen werden, was „ein relativ großer Aufwand ist und pro Fluggerät 70.000 Euro kostet. Es geht darum, dass die Lichter am Hubschrauber wie z. B. die roten Positionslichter die Nachtsichtgeräte der Crew nicht stören. Diese und andere Lichter müssen daher technisch adaptiert werden", weiß Rathgeb.

Die Nachtsichtgeräte, die 10.000 Euro kosten, sind an den Helmen der Piloten und Flugretter montiert. „Diese Geräte sind so genannte Restlichtverstärker. Das bedeutet, dass sie die vorhandene Lichtquelle bis um das 1000-Fache verstärken können", sagt Rathgeb. Die gesamte Crew wurde dafür eigens geschult, „weil man lernen muss, mit dem eingeschränkten Sichtfeld umzugehen. Normal hat man ein Sichtfeld von bis zu 210 Grad, mit der Brille nur 40 Grad, ähnlich wie bei einem Feldstecher. Dazu muss man lernen, das grünlich eingefärbte Bild, das man sieht, zu interpretieren. Die Brille liefert nämlich nur zweidimensionale Bilder und man kann Entfernungen ganz schwer und Geschwindigkeit kaum einschätzen", so Rathgeb. Um im Ernstfall immer einsatzbereit zu sein, „müssen z. B. die 15 Piloten und 45 Flugretter, die an den vier Ganzjahresstützpunkten in Innsbruck, Reith bei Kitzbühel, Zams und Lienz im Einsatz sind, „alle drei Monate einen Übungsnachtflug absolvieren", sagt Rathgeb.

Wie oft die Nachtsichtgeräte zum Einsatz kommen, hängt vom Stützpunkt ab. „In Innsbruck sehr selten, in Lienz dagegen durchschnittlich einmal pro Woche." Auch wenn sich die Hubschrauber problemlos am Nachthimmel navigieren lassen, „gibt es zwar in Krems, aber in Tirol keinen 24-Stunden-Betrieb, wie viele fälschlicherweise annehmen", erklärt Rathgeb. „Das würde viel mehr kosten und wäre somit eine politische Entscheidung." Und so gibt es Listen, auf denen genau vermerkt ist, um welche Uhrzeit an welchem Ort in Tirol offiziell die Nacht beginnt. „Bis dahin und keine Minute später darf gestartet werden. Die Nachteinsätze sind also vielmehr Rettungsflüge, die kurz vor Einbruch der Dunkelheit beginnen, oder es sind Tagesflüge, bei denen die Versorgung der Patienten bis in die Nacht dauert."