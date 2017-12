Lienz – Der Talente-Tauschkreis Osttirol startet ambitioniert in das Jahr 2018. Im April wird ein Repair Café in Lienz veranstaltet. Defekte Haushaltsgeräte, Textilien und Gebrauchsgegenstände werden kostenlos überprüft und nach Möglichkeit repariert. So erhält Altes ein zweites Leben und gleichzeitig wird Müll reduziert. Im Talente-Tauschkreis bieten viele Experten ihre Fähigkeiten an: Elektriker, Computer-Experten, Messer-Schleifer, Näherinnen, Nähmaschinen-Doktor, Allrounder, Fahrradmechaniker, um nur einige zu nennen. Für Mitglieder steht diese Reparaturmöglichkeit das ganze Jahr über im Talente-Tausch zur Verfügung.

Näheres kann man beim Tauschkreis-Treffen am Dienstag, 9. Jänner, um 18 Uhr im Kolpinghaus erfahren. Talentierte Mitglieder geben gerne Auskunft. Der Talente-Tauschkreis Osttirol besteht übrigens seit 2005, hat aktuell 38 Mitglieder und über 300 Talente-Angebote, Tendenz steigend. (TT)