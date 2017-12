Innsbruck – Tausende Kinder und Jugendliche sind dieser Tage wieder in Tirol unterwegs. Von Haus zu Haus ziehen sie, verkleidet als Kaspar, Melchior und Balthasar, und sammeln Spenden. Und bringen, einem alten Brauch folgend, Segen und Glück für das neue Jahr in die Familien. Allein in der Diözese Innsbruck kamen so bei der letzten Sternsingeraktion mehr als anderthalb Millionen Euro zusammen. Österreichweit waren es elf Millionen Euro – ein Rekordergebnis. Das Geld kam wohltätigen Projekten in Asien, Südamerika und Afrika zugute.

Allein 7000 Sternsinger schickt die Diözese Innsbruck in der kommenden Woche aus, um auf weltweite Missstände aufmerksam zu machen. Heute treffen sich Dutzende Sternsingergruppen aus der Diözese in Jenbach. Nach einem gemütlichen gemeinsamen Nachmittag gehen sie um 16.30 Uhr in einem großen Umzug zur Pfarrkirche, wo sie um 17 Uhr Bischof Hermann Glettler zu einem feierlichen Sendungsgottesdienst empfangen werden. (TT)