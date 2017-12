Von Helmut Mittermayr

Reutte – Das Schulforum mit Eltern, Lehrern und Direktorin fand zwar schon im Spätherbst an der Volksschule Reutte statt, beruhigt haben sich die Gemüter aber scheint’s noch immer nicht. Der Frust über den Abbruch des Forums und die anschließende Festlegung durch Direktorin Katrin Santer sitzt bei manchen tief. Der freiheitliche Bezirksobmann Fabian Walch spricht nun in einer Aussendung von „Kindern als Versuchskaninchen für Sozialexperimente, die einer linkslinken Ideologie geopfert würden“. Was war passiert?

Die Direktorin hatte im Schulforum erläutert, dass auf Grund einer neuen Gesetzeslage die langjährige Praxis des Tiroler Modells – nämlich die Kinder der ersten Schulstufe im ersten Halbjahr alternativ zu beurteilen, aber am Jahresende Noten zu geben – nicht mehr möglich sei. Das Schulforum müsse daher eine Entscheidung treffen: entweder Noten oder eine alternative Beurteilung für das ganze Jahr für alle vier ersten Klassen einzuführen. Santer bewarb im Schulforum die alternative Beurteilung, konnte bei der Abstimmung darüber aber keine Mehrheiten finden. Zwar lag die Zustimmung zur „Alternative“ knapp vor der Ablehnung, die große Mehrheit enthielt sich bei der offenen Abstimmung aber überhaupt der Stimme. Schließlich brach die Direktorin das Schulforum nach eineinhalbstündiger kontroversieller Debatte ab. Nachdem sie sich bei Pflichtschulinspektorin Edith Müller und beim Land Tirol über die weitere Vorgangsweise erkundigt hatte, entschied Santer, dass in den vier ersten Klassen heuer keine Noten vergeben werden und alle Leistungen alternativ in so genannten KEL-Gesprächen (Kind, Eltern, Lehrer) beurteilt werden müssen, die Kinder am Ende der Ersten also nur noch Schulbesuchsbestätigungen, aber keine Zeugnisse erhalten. Dies teilte sie in den Tagen darauf Eltern und Pädagogen des Schulforums in Einzelgesprächen mit, ein weiteres Zusammenkommen aller Beteiligten gab es nicht.

Santer: „Ich habe Eltern wie Lehrerschaft im Schulforum aufmerksam gemacht, dass eine Enthaltung rechtlich nicht möglich sei. Die Juristen des Landes haben mir erklärt, dass auf Grund dieses ungültigen Abstimmungsverhaltens nun ich die Entscheidung zu treffen habe.“ Santer kann die Aufregung nicht nachvollziehen. Ob es in Fortsetzung nun auch in der zweiten Schulstufe keine Noten geben werde, darüber habe dann ein neues Schulforum zu entscheiden.

„Gott sei Dank wollen nicht alle diese ideologische Neuausrichtung mittragen. Bereits acht Lehrer haben um Versetzung angesucht und die Schule im letzten Schuljahr verlassen, was zu denken geben sollte“, zeigt Walch auf. Er ortet ein Netzwerk gegenseitiger ideologischer Rückendeckung der leitenden Personen in der Schulbehörde im Außer fern bis hin zu LR Palfrader.

Auch unterschiedliche Einladungen zum „Winterzauber 2017“ hatte FP-Mann Walch thematisiert. Eltern waren aus der Schule Terminvermerke mit „Winterfest Winterzauber“ überstellt worden – das Wort Weihnachten kam nicht mehr vor. Während Walch von „falschem Zauber und Kniefall vor dem politischen Islam“ spricht, erklärt Santer, dass sie nichts für Monatsmitteilungen einzelner Lehrer oder Lehrerinnen könne. Die offizielle Einladung der Schule an die Eltern habe definitiv „Weihnachtsfest Winterzauber“ geheißen, wie auch auf der Homepage ersichtlich sei.