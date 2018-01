Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Die Botschaft ist immer die gleiche: Jahr für Jahr verkünden 85.000 Kinder in ganz Österreich als Heilige Drei Könige die Geburt des Jesuskindes – gesungen und gesprochen auf Hochdeutsch oder im ländlichen Dialekt. In diesem Jahr tragen einige Sternsingergruppen die mehr als 2000 Jahr­e alte Geschichte ganz anders vor – nämlich als Rap, und das klingt so: „In einem Eselstall sah ich JC von Nazareth. Kein Bett aus Edelstahl, nur etwas trocken’ Gras als Bett. Lauschet meiner Message, MC Balthazar. Jetzt folgt ein neues Testament auf das alte, klar?“

Dazu eine kleine Einführung in die Sprache der Rapper: MC steht für „Master of Ceremonies“ – Zeremonienmeister. Balthazar, Rhyme­master Caspa­r und Kingkool Melchior können ein Lied davon singen oder eben einen Rap, einen rhythmischen Sprechgesang, performen, um mit den gesammelten Spenden die Welt ein wenig gerechter zu machen.

Ein eigens gedrehtes Musikvideo mit Kindern aus ganz Österreich – darunter auch Gruppen aus den Pfarren Neustift im Stubaital, Roppen und Saggen in Innsbruck – wurde schon rund 19.000-mal aufgerufen. Gemacht wurde es eigentlich zur Einstimmung für die angehenden Sternsinger, aber auch zur Motivation, sollte in einer Pfarre noch der eine oder andere König fehlen. Ein Song, um bei Österreichs größter und coolster Solidaritätsaktion für Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika dabei zu sein, wie dessen Schöpfer meinen.

„Listen to the Kings“ („Hör auf die Könige“) heißt die Aktion. „Leih mir dein Ohr“, rappt Melchio­r. „Hab’ meinen Spruch für dich gelernt und hab’ damit heut’ was vor. Ich stapf’ durch den Schnee in den Straßen – okay? Ich trag’ bunte Gewänder aus fernen Ländern. Du findest das peinlich? Mann, ich will was verändern.“

Weil die ewige Botschaft vom Frieden aktueller ist denn je, sollte auch alles dafür getan werden, dass diese bei den Leuten ankommt, meinen die jungen Texter, die die jahrtausendealte Geschichte neu erzählt haben. Oder so „das Feeling“ vom Sternsingen rüberbringen, wie Nikodemus Wagner – einer der beiden Autoren – sagt. Er war früher selbst jahrelang in seiner kleinen Heimatgemeinde Molln in Oberösterreich unterwegs. Die Reime sind ungewohnt und gehen doch auf ein sehr bekanntes Sternsingerlied zurück – „Wir kommen daher aus dem Morgenland“.

Der österreichische Sternsinger-Song ist bereits über die Grenzen hinaus bekannt, erzählt Wagner begeistert. So hieß es etwa aus Deutschland: „Wie kriegt’s ihr in Österreich das durch?“ In Limburg griff der Bischof sogar persönlich zum Mikrofon, um zu rappen.

Für die meisten Kinder und Jugendlichen, die von Haus zu Haus gehen, sei der Rap allerdings schwer zu erlernen: „Er ist sehr lang, besonders die Kleinen tun sich da hart“, sagt Magdalena Steinlechner von der Pfarre Saggen. „Außerdem sind wir uns nicht sicher, wie das bei den älteren Leuten ankommen würde.“ Beim Musikvideo mitzuwirken, hätte den Kindern aber sehr großen Spaß gemacht: „Sie sind mit der Hungerburgbahn auf die Nordkette gefahren.“ Für die Kinder aus Neustift ging’s für die Dreharbeiten hoch hinaus auf den Stubaier Gletscher, und die Roppener wurden auf einer Anhöhe über dem Ort gefilmt.

In den meisten Pfarren werden letztlich aber doch traditionelle Lieder gesungen, vermutet Christian Herret von der Dreikönigsaktion. „Und davon gibt’s eine ganze Menge!“ In Grinzens haben die Kinder in diesem Jahr „Gott grüaß enk, Leutln, alle zamm“ einstudiert. „Wenn wir rappend daherkommen würden, bekämen wir womöglich nur die Hälfte an Spenden“, meint Barbara Fürweger von der Pfarre. „Dieses Lied geht gut ins Ohr und erinnert ,ältere‘ Zuhörer an ihre Jugend.“

Wer den Sternsinger-Rap trotzdem hören will, findet ihn unter www.sternsingerrap.at. Und wer es selbst versuchen will: Es gibt auch eine Karaoke-Version.