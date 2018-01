Imst – Die fasnachtverrückten Imster fiebern heuer wieder einem Großereignis entgegen: Bei der „Buabefasnacht“ im Februar stehen allerdings nach vier Jahren wieder die unter 16-Jährigen im Rampenlicht. Die Vorfreude ist in der Stadt schon überall zu spüren und steigert sich ab nun von Tag zu Tag, denn mit Spannung sieht man dem 6. Jänner entgegen.

Traditionell am „Kinigtag“ (Dreikönigstag) um 14 Uhr wird Fasnachtsobmann Uli Gstrein in der Mehrzweckhalle in der Neuen Mittelschule Unterstadt einmal mehr die berühmte Frage an die versammelten Buaben stellen: „Söll mer huire in d’ Fåsnåcht giah?“ Niemand kann sich erinnern, dass diese Frage jemals verneint worden wäre. Vielmehr geht es um die offizielle, vielhundertstimmige Bestätigung dessen, was eh schon jeder weiß, so will es die Tradition: Am 4. Februar wird in Imst wieder eine Buabefasnacht stattfinden.

Im Anschluss an die alles entscheidende Frage wird der Fasnachtsmarsch von der Imster Stadtmusik intoniert und einige Roller- und Schellerpaare lassen mit ihren ersten „Gangle“ (Tanz Scheller und Roller) die Augen der Anwesenden feucht werden. Anschließend setzt der Ansturm auf die Säcklmeister der einzelnen Maskengruppen ein.

Auch die Mieminger gehen heuer „in die Fasnacht“. Als Auftaktritual fliegt am Dreikönigstag die Stöttelhex als Fasnachtssymbol um 18 Uhr auf dem Sportplatz Obermieming ein. Die Übergabe des Gemeindeschlüssels gilt als Zeichen, dass ab nun im Dorf die Fasnacht regiert. (huda)