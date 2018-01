Von Hans Nikolussi

Vils, Reutte – Hoffnungsvolle Talente in der „schönsten Nebensache der Welt“, dem Fußball, gibt es im Außerfern erwiesenermaßen. Beispiel: die Kindermannschaften von Reutte und Vils. Sie gewinnen reihenweise Turniere, sehen sich an vorderster Front und verweisen auf sagenhafte Tordifferenzen. Der Weg dorthin entpuppt sich aber zusehends als ein steiniger. Die Trainingsbedingungen für die möglichen „Stars von morgen“ sind denkbar schlecht. Der Weg in das Ausbildungszentrum des Tiroler Fußballverbandes in Imst ist ein langer und beschwerlicher. Mehrmals wöchentlich eine Reise über den Fernpass anzutreten, verlangt von Kindern, Betreuern und/oder Eltern einen kaum zu bewältigenden zeitlichen und finanziellen Aufwand. Der Ruf nach einem derartigen Zentrum im Außerfern – ein Versuch scheiterte ja schon – wird daher immer lauter. Eine zusätzliche Problematik: Die Mannschaften der Außerferner Fußballliga AFL spielen außerhalb des Tiroler Fußballverbandes und ihre Talente haben damit automatisch das Nachsehen.

Bernd Gruber und Thomas Strele, zwei Väter von hoffnungsvollen Kickern, mit ihrer Mannschaft viel unterwegs, haben mit dem Zillertaler Alois Schönherr, dem Trainer des rot-weiß-roten U17-Nationalteams und ÖFB-Scout, einen fachkundigen Fürsprecher für ihr Anliegen gefunden. Ihnen allen geht es darum, das brachliegende Potenzial in Sachen Fußball im Außerfern zu nutzen.

Bei einem Besuch in Reutte zeigte sich der Scout begeistert von den kleinen Kickern aus dem Außerfern, die er schon oft beobachtet hat, und ortet weitere schlummernde Talente. „Da müssen akzeptable Lösungen gefunden werden. Ein Ausbildungszentrum vor Ort für die bis 14-Jährigen ist ganz einfach ein Muss. Danach kann es für die Talentiertesten an die Akademie nach Innsbruck gehen. An den jungen Kickern liegt es nicht, da sind die örtlichen Trainer und der Tiroler Fußball gefordert“, spielt er den Ball an den Fußballverband weiter.

Rudolf Stadler, der Zuständige beim Tiroler Fußballverband, will diesen jedoch flach halten und wartet auf eine Vorlage aus dem Außerfern. Er sieht wenig Angriffsfußball aus den Reihen der Clubs und bedauert, dass sich bei Sichtungen kaum jemand meldet. „Wir können kein Interesse feststellen und mussten die Konsequenzen ziehen“, meint er. Lassen die Verantwortlichen den Ball also in der eigenen Hälfte bloß kreisen, ist daher die Frage. „Sobald sich jemand meldet, sind wir sofort bereit, ins Außerfern zu kommen. Am Geld und an den Ressourcen sollte es auf jeden Fall nicht scheitern“, verspricht der Mann vom Verband und spielt den Ball wieder in die Hälfte der Außerferner zurück. Nicht ganz unbegründet, wie auch der Bezirksvertreter im Tiroler Verband, Klaus Lanser, feststellt. „Trotz intensiver Bemühungen meinerseits sind die Resultate äußerst dürftig. Es scheint, dass die Vereine zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind und sie das große Ganze aus den Augen verloren haben“, meint er bedauernd. Ist das Ballhalten, in diesem Fall die Eigeninteressen in den Vordergrund zu stellen, die richtige Taktik auf dem Rasen des Außerferner Fußballs, fragt sich Alois Schönherr beim TT-Interview.

Wenn der Tiroler Fußballverband also willens ist, ein Ausbildungszentrum zu etablieren und zu finanzieren, und alle Vereine an einem Strang ziehen, sollte dem Spiel nach vorne also nichts im Wege stehen. An der Aufstellung der vorhandenen Talente, wie sie von Fachleuten bestätigt wird, kann es eigentlich nicht scheitern. Das Abwandern von jungen Außerferner Kickern in die besser erreichbaren bayerischen Zentren, – derzeit sind dies fünf Buben – könnte gestoppt werden, so der Tenor des Gesprächs. Angriffsfußball ist angesagt. Das runde Leder für ein gedeihliches Match im Sinne der Talentförderung liegt also auf der Mittelauflage.