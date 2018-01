Landeck – Beim Polizeifunkquiz waren wieder die grauen Zellen der Schüler gefragt. Bereits zum vierten Mal testete das Bezirkspolizeikommando Landeck im Rahmen der Jugendpräventionsinitiative „Bleib sauber – Jugend OK!“ das Wissen der Schüler der dritten NMS-Klassen.

Die Fragen drehten sich nicht nur um die Themen Cybercrime, Strafrecht, Jugendschutz, Sucht, Verkehrsrecht und Allgemeinwissen, sondern auch um die Polizei im Bezirk Landeck. Das Finale war mehr als spannend. Nach zwei Stunden standen die 3a-Klasse der NMS Paznaun und die 3b-Klasse der NMS Pians punktegleich an der Spitze. Eine Schätzfrage musste entscheiden. Die Paznauner Schüler kamen mit ihrer Schätzung, wie viele Polizeibeamte im Bezirk ihren Dienst versehen, der richtigen Antwort am nächsten und konnten somit den Sieg des Polizeifunkquiz 2017 einfahren. Dicht gefolgt von der 3b-Klasse der NMS Pians und der 3a-Klasse der NMS St. Anton am Arlberg. Ziel des Projekts ist es, den Kontakt zwischen Polizei und Jugend zu stärken. (TT, mr)