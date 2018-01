Von Catharina Oblasser

Kals, Rom – Geprobt wird in Kals schon fleißig, die Aufregung hält sich (noch) in Grenzen: Von 12. bis 14. Februar weilen die Großglocknerkapelle Kals und der Chor VoKals gemeinsam in Rom, um im Vatikan zu Ehren Gottes zu musizieren. „Wir treten am 12. Februar um 17 Uhr bei der Messe am Hauptaltar auf“, freut sich Toni Huter, Leiter der Großglocknerkapelle. Während der Hausherr des Petersdoms, Kardinal Angelo Comastri, den Gottesdienst zelebriert, bringen die Kalser drei Teile der Jodlermesse zu Gehör. Sie spielen und singen zum Eingang, zum Sanctus und zur Kommunion. „Natürlich in unserer Tracht“, wie Huter klarstellt.

Zustande gekommen ist die Einladung in den Vatikan durch Anneliese Breitenbacher aus Meran, Komponistin der Messe. Sie gilt in Volksmusikkreisen als Südtiroler Jodler-Königin und hat das Musikstück bereits 2013 im Vatikan aufgeführt.

„Wir kennen einander schon lange“, sagt Huter, der sich „geschmeichelt und geehrt“ fühlt, dass die Einladung zum Spiel im Zentrum der katholischen Christenheit an die Kalser erging. Renommiert genug sind sie: Die Großglocknerkapelle gibt es seit 72 Jahren.

Neben den Musikern und Sängern aus Osttirol ist auch die Südtiroler Musikkapelle St. Lorenzen mit dabei. Sie spielt Teile der bekannten Haydn-Messe, um den Gottesdienst am 12. Februar abzurunden. Natürlich darf Anneliese Breitenbacher selbst nicht fehlen. Sie übernimmt das Jodeln.

Die erste Probe ist schon absolviert, sagt Maria Rogl, Chorleiterin von VoKals. Die 15 Damen und vier Herren des Chores, der 2005 gegründet wurde, singen vierstimmig. Besonders schwierig seien die Melodien nicht, meint Rogl. „Doch wir üben intensiv für den Auftritt im Petersdom“, sagt sie. „Das ist schließlich ein einmaliges Erlebnis.“

Auch für die sechs Herren und eine Dame der Großglocknerkapelle Kals bieten die Messteile keine großen musikalischen Schwierigkeiten. „Bei einem solchen Auftritt kommt es vor allem darauf an, die Musik mit besonders viel Feingefühl zu interpretieren“, meint Kapellmeister Huter.

Am 14. Februar endet der Rom-Aufenthalt mit einem krönenden Abschluss. Da steht eine Audienz bei Papst Franziskus auf dem Programm. Danach geht es mit dem Bus wieder heim nach Osttirol. Die Romreise steht allen offen, die die Kalser begleiten wollen. Eine Anmeldung ist bis 12. Jänner nötig.