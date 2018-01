Lienz – Schon der ältere Bruder des heurigen Osttiroler Neujahrsbabys hat Einser im Geburtsdatum: Am 11.1.2016 kam Julian David Weis zur Welt. Nun, am Neujahrstag 2018, ist Benjamin geboren. Mit Mama Esther und Papa Stefan Weis freut sich die gesamte Familie. Cousine Luna malt schon ein Bild für den Kleinen, der ältere Bruder wird wohl sein Bettchen dem jüngsten Familienmitglied überlassen. Benjamin Weis kam am 1.1.2018 um 22.50 im BKH Lienz zur Welt. Er ist 3490 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. (bcp)