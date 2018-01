St. Johann – Seit sechs Jahren präsentiert sich die Tanz-Musical-Akademie (TMA) St. Johann erfolgreich mit bestens geschulten Dozenten als professionelles Ausbildungszentrum im Bereich Tanz im Westen Österreichs.

Die Kooperation mit dem BORG und der Tourismusschule in St. Johann sowie der HAK/HASCH in Kitzbühel bietet ein breit gefächertes schulisches Angebot parallel zur Schwerpunktausbildung an der TMA, aber auch SchülerIn­nen aus anderen Schulen können am TMA-Unterricht teilnehmen.

Ein Internat ermöglicht auch auswärtigen Schülern den Unterricht an der Akademie, unabhängig vom Besuch der Schule. Alle jungen, interessierten tanzbegeisterten Talente regional, national und auch international im Alter von 13 bis 21 Jahren können an der Tanzakademie in St. Johann in unterschiedlichem Stundenausmaß ihre Ausbildung in den Bereichen Ballett, Modern, Jazz und Musical absolvieren.

Sichtungstraining und Eignungsfeststellung zur Aufnahme: Samstag, 13. Jänner 2018, ab 11.45 Uhr im Studio der Tiroler Ballettschule in St. Johann oder nach persönlicher Terminvereinbarung. Anmeldung erforderlich. Informationen & Anmeldung: www.tanz-musical-akademie.at und info@tanz-musical-akademie.at. (TT)