Hopfgarten – Wer noch zu klein zum Skifahren ist, der kann in Hopfgarten den Tag im Kids Club verbringen. Am Traktor herumwerkeln oder im Zirbenbett mit Sternenhimmel ein Schläfchen machen – das gefällt den Kleinen und die Eltern können unbesorgt Ski fahren gehen.

Mit dem Saisonstart wurde der Kids Club direkt im Gebäude der Talstation der Bergbahn eröffnet. Der TVB, die Bergbahn und die Skischule Alpin haben die Gelegenheit genutzt und den frei gewordenen Raum in Windeseile adaptiert. Mit Natur­materialien wurden Gegenstände und Tiere aus der Welt des Bauernhofes dargestellt. Prachtstück dabei ist der hölzerne Traktor, in dessen „Bauch“ die Kleinen klettern und spielen können. Betreut werden die Kinde­r von Anne­liese Sojer und Andre­a Leonhardsberger. Sie gehen mit den kleinen Gästen auch zur Skiwiese oder rodeln und gestalten mit ihnen einen wunderbaren Tag. Das Mittagessen wird vom nebenan liegenden Hotel Skiresort Hoh­e Salve geliefert.

Grund für diese 60.000-Euro-Investition war die Tatsache, dass immer mehr Eltern ihre Kinder in die Skischule bringen, während sie selbst einen Skitag genießen. Etlichen dieser Kleinen ist aber ein ganzer Skitag zu viel und bevor sie weinend am Pistenrand saßen, wurden sie vielfach ins Skischulbüro gebracht und konnten sich dort mit einigen Spielsachen die Zeit vertreiben. Allerdings waren sich alle bewusst, dass dies keine optimale Lösung ist.

Im Kids Club, der grundsätzlich für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren errichtet wurde, können auch etwas ältere Kinder betreut werden, die nicht den ganzen Tag Ski fahren wollen. Allerdings muss für diese die Betreuung über die Skilehrer erfolgen. Für TVB-GF Stefan Astner ist die Einrichtung ein einzigartiges Serviceangebot für alle Urlauber in der Region. Vor allem aber können die kleinen Vermieter davon profitieren. „Große Hotels haben oftmals eine eigene Kinderbetreuung und viele Familien buchen daher jahrelang in diesen Betrieben“, sagt Astner. Mit dem Kids Club können alle Vermieter den Eltern einen stressfreien Familienurlaub anbieten. (be)