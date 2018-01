Von Harald Angerer

Kitzbühel – Auch heuer wurde das neue Jahr mit unzähligen Feuerwerken und Feiern empfangen. Aber nicht nur mit offiziellen Feuerwerken, sondern auch mit privaten. So auch rund um den Schwarzsee. Hier wurde ebenfalls im Naturschutzgebiet ordentlich gefeiert und geböllert, wie sich am Tag danach zeigte. Die Verschmutzung rund um den Schwarzsee sorgt nun für Ärger. So machen einige über Facebook ihrem Ärger Luft. „Frechheit, wie es ausschaut im und um den Schwarzsee“, ärgert sich dabei einer.

Für die Stadt und den Tourismusverband ist die Verschmutzung ebenfalls ein großes Ärgernis. „Das sind leider sehr ärgerliche Auswüchse“, sagt Bürgermeister Klaus Winkler. Sowohl die Stadt als auch der TVB haben sofort ihre Bauhof-Mitarbeiter an den Schwarzsee geschickt, um den Müll zu entfernen. „Leider ist das Problem an einem solchen Abend nicht in den Griff zu bekommen. Wir können nicht Polizeistreifen am Schwarzsee abstellen“, sagt Winkler weiter.

Rechtlich ist die Sachlage völlig klar. Die Feuerwerke werden in vier Kategorien eingeteilt, wobei die Kategorien F3 und F4 bewilligungspflichtig sind. „In diesen Kategorien gab es im Bereich rund um den Schwarzsee keine Bewilligung von uns“, sagt Franz Überall, der zuständige Beamte bei der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel. Es müsse sich daher um Feuerwerkskörper der Kategorie F2 gehandelt haben. Auch hier gibt es eine klare gesetzliche Regelung. Diese dürfen nicht von Personen unter 16 Jahren und im Ortsgebiet abgefeuert werden. Dies gelte auch für den Schwarzsee, denn dieser liegt noch innerhalb der Ortstafeln. „Leider ist es aber an einem Abend wie Silvester unmöglich, dieses Gesetz zu exekutieren, da nahezu überall geschossen wird“, sagt Überall. Lediglich wenn es eine Anzeige gebe, nehme die Polizei diese natürlich auf. „Man kann nur an den Anstand und die gute Erziehung der Menschen appellieren, dass sie den Müll, wie es früher üblich war, auch selber wieder wegräumen und mitnehmen“, sagt Überall. Eine eigene Regelung für das Naturschutzgebiet, in dem sich der Schwarzsee befindet, gebe es nicht.

Das Problem betrifft nicht nur den Schwarzsee alleine. Denn im ganzen Bezirk waren die Mitarbeiter der Gemeinde und Tourismusbauhöfe am 1. Jänner mit den Aufräumarbeiten von Silvester beschäftigt. So zum Beispiel auch in Oberndorf. An einem Platz im Ortszentrum war es besonders schlimm. „Wir haben schon versucht herauszufinden, wer das war. Aber bisher erfolglos“, schildert Bürgermeister Hans Schweigkofler. Ein Anrainer wollte die Personen am Silvesterabend zur Rede stellen, hat aber wieder kehrtgemacht, berichtet der Ortschef.

Das Problem nehme auch immer mehr zu. „Die Leute lassen den Müll einfach liegen, das erleben wir das ganze Jahr über. Besonders arg ist es am Rerobichl. Hier entsorgen offensichtlich viele ihren Müll, bevor sie wieder nach Hause fahren. Hier ist der Bauhof dauernd im Einsatz“, ärgert sich Schweigkofler.