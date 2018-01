Von Wolfgang Otter

Thiersee – Kleine Skigebiete haben es im Konkurrenzkampf gegen Pistenkilometer-Riesen nicht leicht. Wie es gehen kann, zeigt das Modell Hinterthiersee, wo mit dem Geld und der Arbeitskraft der Bewohner der kleinen Gemeindefraktion das Skigebiet Tirolina der Bergbahn Hinterthiersee GmbH & Co. KG entstanden ist. Welche Probleme andererseits auftreten können, zeigt sich knapp drei Kilometer weiter in Thiersee-Mitterland, wo die Sanierung des Schneebergliftes nicht möglich erscheint.

In Hinterthiersee umfassen die drei Pisten knapp drei Kilometer, wobei der steile Hang für FIS-Rennen freigegeben ist. Am 9. und 10. Jänner finde­n daher dort Junior­FIS-Rennen statt. Es wird jeweils ein Herren-Slalom gefahren.

Lange Zeit war die Zukunft dieses Skigebiets ungewiss. Als man 2013 die Pisten eröffnen und den Betrieb beginnen wollte, gab es eine niederschmetternde Mitteilung des Landesgeologen. „Er hat die Piste nicht freigegeben, man hatte damals befürchtet, dass der Hang abrutschen könnte“, erzählt Lift-Geschäfts­führer Andreas Thale­r. 1,3 Millionen Euro waren bereits verbaut worden, das Land Tirol hatte 500.000 Euro beigesteuert, die Gemeinde und die über 20 Gesellschafter aus Thiersee und Kufstein je 320.000 Euro und der Tourismusverband 220.000 Euro. „Dazu kamen noch rund 50 Ehrenamtliche, die bei der Arbeit mitgeholfen haben“, erinnert sich Thaler, wobei es durchaus auch „Neider und Kritiker im Dorf gab“, sagt Thaler.

Um doch noch die Skifahrer nach oben befördern zu können, mussten Hangkorrekturen vorgenommen werden. 2014 konnte dann der Lift in Betrieb gehen. „Damals haben viele gesagt, das wird sich wirtschaftlich nicht ausgehen“, erzählt Thaler, „aber wir schaffen es jedes Jahr, positi­v abzuschließen.“

Dabei hadert er aber mit dem Tourismusverband Kufsteinerland, „der uns eigentlich mehr Unterstützung versprochen hatte, aber unsere Anträge seither ablehnt. Aber es geht auch so“, sagt Thaler.

Möglich sei der Erfolg, weil man sich als Familienskigebiet positioniere und viele Dauerkarten an einheimische Skifahrer verkaufe. „Seit unser Lift läuft, ist wieder was los im Dorf“, freut sich der Geschäftsführer.

Dass der Lift Bewegung in das Dorf gebracht hat, bestätigt auch der Thierseer Bürgermeister Hannes Juffinger. Was in Hinterthiersee geglückt ist, wäre auch der Wunsch vieler Thierseer für das knapp 3,5 Kilometer von Hinterthiersee entfernte Skigebiet Mitterland-Schneeberg.

Dort betreibt Anton Gruber den knapp 420 Meter langen Hagerlift und einen 160 Meter langen Übungslift, der rund 1250 Meter lange Schneeberg-lift steht allerdings still. „Ob wir für diesen Lift ein Kunststück wie in Hinterthiersee zusammenbringen, wage ich aber zu bezweifeln“, sagt Juffinger. 1,4 Mio. Euro, schätzt der Gemeindechef, würde die Sanierung kosten.

Für den in die Jahre gekommenen Schneeberglift „bekomme ich keine Genehmigung mehr“, bedauert Gruber. Nun wäre ein aufwändiges Projekt und eine Beschneiungsanlage notwendig, „ohne die geht es auf der Höhe nicht mehr“, schildert Gruber das Problem. Nur scheitert die Anlage an einem Grundbesitzer, der laut Gruber keinen Kunstschnee auf seinem Grundstück haben möchte. Eine Alternative sei der Ausbau des kleinen Kinderliftes mit zusätzlichen Attraktionen. „Dazu benötige ich aber die Unterstützung des Tourismusverbandes“, will auch Gruber mehr Engagement des Verbandes sehen.

Der TVB sei bereit, sich zu engagieren, sagt Obmann Johann Mauracher, „aber dazu muss ein Gesamtkonzept vorgelegt werden.“ Ohne Schneeberglift sehe er aber für das Gebiet kaum eine Zukunft. Und in Richtung Hinterthiersee meint er: „Wir haben genau das gezahlt, was ausgemacht war.“