Von Hubert Daum

Imst – Ein Jahreswechsel ist nicht nur für so genannte Privatpersonen Anlass, über Gewesenes und Künftiges nachzudenken und es zu bewerten. Der höchste Beamte im Bezirk Imst, Bezirkshauptmann (BH) Raimund Waldner, kann jedenfalls dem abgelaufenen Jahr viel Positives abgewinnen. Seine Rolle generell sieht er klar: „Ich sehe mich als eine Art Mittelsmann zwischen den Gemeinden und dem Land Tirol und versuche, die Wünsche der Kommunen schmackhaft zu machen.“ Natürlich gehe es sehr oft auch mittelbar ums Geld. Waldner: „Ich kann mich an einen der schönsten Erfolge erinnern, als vor einigen Jahren das Imster Versorgungshaus der Barmherzigen Schwestern signalisiert hat, dass es die Pflege der 30 Bewohner nicht mehr schafft. Damals hatten wir uns die Frage zu stellen, wie es mit der Altenpflege generell weitergeht. Die Bürgermeisterkonferenz entschied sich dann für ein dezentrales Pflegesystem. Es entstanden als Folge vier neue Pflegeheime, fünf wurden erweitert.“ Für Waldner ist Imst diesbezüglich ein Vorzeigebezirk. Die Pflege werde allerdings in Zukunft sehr herausfordernd sein: „Die Heime werden wachsen und die Gemeinden werden die nötigen Finanzmittel bereitstellen müssen. Somit wird auch meine Vermittlerrolle noch mehr an Bedeutung gewinnen.“ Bereits fix sei die Erweiterung des Heims in Haiming um 20 Betten, in Rietz sei „betreutes Wohnen“ in Entstehung. Waldner lobt generell das Einvernehmen mit den Gemeinden bzw. deren Bürgermeistern: „Auch das Verhältnis der Bürgermeister untereinander ist sehr gut. Das merke ich in den Planungsverbandssitzungen. Es ist wirklich fein zu arbeiten.“

Als positiv beurteilt der Bezirkshauptmann auch die Entwicklung der Verschuldung der Kommunen. Viele der 24 Imster Gemeinden konnten dem tirolweiten Trend folgen und den prozentuellen Verschuldungsgrad senken. So waren 2016 mit über 50 Prozent nur noch vier Gemeinden „stark verschuldet“. Imst stand beispielsweise noch 2014 mit 78 Prozent in der Kreide, bereits 2016 konnte man die Verschuldung auf 57 Prozent drücken. „Sautens, Wenns und Jerzens mussten relativ hohe Darlehen aufnehmen“, relativiert Waldner, „ich werde weiterhin dafür kämpfen, dass die Landgemeinden mit den Städten gleichgestellt werden. Speziell die Kleingemeinden brauchen mehr finanzielle Mittel über die Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds.“

Finanzielle Mittel wurden nämlich auch für jenes Thema benötigt, das für den obersten Beamten ein „großer Brocken“ war. Gemeint ist die Flüchtlingsproblematik, die zu Jahresanfang 2016 die Spitze erreichte. Auch hier hat der BH viel Lob für die Gemeinden übrig: „Jeder Bezirk hatte eine Aufnahmequote zu erfüllen, die Kommunen haben vorbildlich mitgeholfen.“ Insgesamt konnten 516 Asylwerber in die Grundversorgung in 25 Unterkünften aufgenommen werden. Die Lage habe sich entspannt. Die Unterkünfte „Klösterle“ in Imst, Stiftshof in Stams, „Gampus“ in Mötz und das Heim in Umhausen wurden geschlossen. Die Zahl der betreuten Flüchtlinge hat sich im Bezirk um rund 60 reduziert. Der Bezirkshauptmann: „Derzeit gibt es keinen Hinweis, dass sich die Flüchtlingssituation wieder verschärft. Sollte es doch der Fall sein, sind wir gerüstet. Mein Dank gilt auch jenen vielen Privatpersonen und Ehrenamtlichen, die großartige Integrationsarbeit geleistet haben. Ich werde mich heuer darum bemühen, die vielen Helfer in Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor den Vorhang zu holen.“

Mit etwas Sorge sieht der praktizierende Jäger Waldner das Thema Jagd: „Früher war ein Jagdpächter ein Herr im Dorf, das ist nicht mehr so. Mittlerweile ist die Nachfrage, große Jagden zu pachten, ziemlich geschwunden. Die Reviere werden geteilt, die Berufsjäger arbeitslos.“ Das Verhältnis als Behörde zu den Pächtern bzw. den Jägern sei allerdings sehr gut, das tirolweit beste Ergebnis in der Erfüllung des Abschussplans sei der beste Beweis dafür. Hier sei man jedenfalls auf dem richtigen Weg.