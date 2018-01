Von Matthias Reichle

Prutz, Kathmandu – „Die schlimmsten Augenblicke sind für mich, wenn dich hilflose Kinderaugen anstarren und man nichts mehr zu verteilen hat“, betont der Prutzer Künstler Frizzey Greif. Seit dem verheerenden Erdbeben vor knapp drei Jahren reisten er und seine Lebensgefährtin Christine Jarosch bereits zweimal nach Nepal, um betroffenen Menschen zu helfen. „Die vergessenen Dörfer“ nennt Greif jene abgelegenen Siedlungen, die von der Regierung der südasiatischen Republik keine echte Hilfe bekommen haben.

In wenigen Tagen steigt das Team der Frizzey Light Organisation nun erneut ins Flugzeug. „Wir starten am 11. Jänner“, bestätigt Greif. Der Trupp wird einen Monat lang unterwegs sein. Der Weg führt sie dieses Mal von Kathmandu aus nach Pokhara, Sigane, Lukla (gefährlichster Flughafen der Welt) und Phaplu bis zum Okhaldhunga-Gebiet, wo die Not besonders groß ist. „Dort hat bisher niemand geholfen.“

Mit Spendengeldern wurden wieder rund 500 Anoraks, Mützen und Schlafsäcke in Kathmandu hergestellt. Diese verteilt das Light-Team in den entlegenen Regionen bis auf 4000 Metern Seehöhe. Zudem hat man 13 große, 750 Liter fassende Wasserbehälter im Gepäck. Sie sind für das Okhaldhunga-Gebiet bestimmt, um dort Regenwasser zu sammeln. „Die Menschen der Region gehen die Strecke von Fiss nach Ried für einen Kübel Wasser“, beschreibt er die schlechte Infrastruktur vor Ort.

Mit den beiden Prutzern ist ein Team von über 20 Sherpas und Krankenschwestern unterwegs. Bis zu dreimal täglich machen sie halt, um die Spenden zu verteilen und medizinische Hilfe zu leisten. Mit im Gepäck sind auch wieder notwendige Medikamente. Diesmal hat Greif auch 60 Kilo Sachspenden mit, die in Europa gesammelt wurden.

Man will aber nicht nur schnelle Soforthilfe leisten, sondern auch wieder den Grundstein für langfristige Projekte legen. 2017 ist mit der „Frizzey Light School“ im Sindhupalchok District ein erster großer Wurf gelungen. Mit Spendengeldern aus ganz Tirol wurde eine erdbebensichere Grundschule für die Menschen in Jogidanda errichtet, die Anfang vergangenen Jahres eingeweiht wurde.

Heuer will man sich erneut zwei Schulen anschauen, darüber hinaus gibt es die Überlegung, ein kleines Wasserkraftwerk zu errichten, um die Menschen in Okhaldhunga mit Strom zu versorgen, so Greif. „Die Menschen dort beleuchten mit Kerzen“, erklärt er – eine kleine Turbine soll künftig Licht erzeugen.

Wenn die Möglichkeiten gegeben sind, will man bereits im Herbst mit der Umsetzung beginnen. Infos und Spendenmöglichkeiten unter www.frizzey.com.