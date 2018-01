Innsbruck – Aktuell betreibt die Stadt Innsbruck in Kooperation mit den Innsbrucker Sozialen Diensten (ISD) vier Kinderkrippen. „Wie gut das Konzept ankommt, zeigen die Anmeldungen“, meint der für Kinderbetreuung zuständige Stadtrat Ernst Pechlaner. Alle bestehenden Kinderkrippen seien voll ausgelastet. Im heurigen Frühjahr kommen zu den städtischen Krippen Pechegarten, Schneeburggasse, „ATPünktchen“ und Ampfererstraße daher zwei weitere hinzu – eine zweigruppige in der Siegmairstraße und eine eingruppige am Prämonstratenserweg. Die Eröffnung ist für März geplant.

Generell richtet sich das Angebot in den Kinderkrippen an Innsbrucker Kinder ab 18 Monaten. „Da der Bedarf gegeben ist, bieten wir eine Gruppe für Kinder ab einem Jahr an“, erklärt Pechlaner. Nähere Informationen findet man online unter www.isd.or.at/index.php/kinderzentren/kinderkrippen. (TT)