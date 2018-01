Mayrhofen – Mit 1. Dezember öffnete die große gemeindeeigene Tiefgarage unter dem Seniorenwohnheim im Zentrum von Mayrhofen. Doch wirklich rund läuft das Ganze noch nicht. Während zu Weihnachten noch viele Autofahrer in der Hoffnung auf günstigere Stellplätze das Parkhaus gar nicht erst anfuhren, wurden jene, die es taten, belohnt. Sie konnten nämlich uneingeschränkt dort gratis parken.

Der Grund: Es gab noch keine Telefonverbindung, die nötig ist, um in Notfällen das Öffnen der Schranken veranlassen zu können. So mussten sie offen bleiben. Zudem wurden die Busparkplätze im Freien von Autos zugeparkt, was zu einem Chaos führte. „Es wurde im Vorfeld zu wenig geschaut, dass alles passt“, kritisiert GV Hans Jörg Moigg. Der Gemeinde seien so kalkulierte Einnahmen entgangen. Nun ist Securitypersonal im Einsatz, um das Problem am Busparkplatz zu regeln.

Im Parkhaus steht inzwischen die Telefonleitung, die Schrankenanlage ist nun in Betrieb. Während der Autofahrer jetzt zahlen muss, parken die Busse weiter gratis. Ein Parkautomat am Busparkplatz mit Tagestariftickets fehlt nämlich auch noch.

Eine weitere Neuheit hat in Mayrhofen unterdessen mehr oder weniger heimlich geöffnet: das erste Tabledance-Lokal in der Tourismusmetropole. Verhindern habe man es nicht können, da alle Auflagen erfüllt wurden, erklärt BM Monika Wechselberger. Ausbedungen habe sie sich aber, dass aufgrund der Nähe zu Schule und Kindergarten vor Ort keine Werbung mit Darstellungen für das freizügige Gewerbe, das in einem Kellerlokal beheimatet ist, gemacht werden darf. (ad)