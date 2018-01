Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Aktuell gilt in Tirol Lawinenwarnstufe 4, die Gefahr ist laut Experten also groß. Besonders durch die neuerlichen Schneefälle und den Regen besteht große Gefahr, etwa durch oberflächliche Nassschneelawinen. Eine kürzlich erschienene Studie hat sich genau mit Letzterem – der Schneekonsistenz bei Lawinen – beschäftigt. Die Forscher von EURAC Research Bozen, Med-Uni Innsbruck und Institut für Schnee- und Lawinenforschung Davos haben die Auswirkung der Schneedichte auf das Überleben in einer Atemhöhle untersucht.

Dabei bestätigte sich zwar, dass vor allem nasser, dichter Schnee – wie er aktuell in Tirol vorliegt – besonders schnell zu Sauerstoffmangel bei Lawinenverschütteten führt. Andererseits gab es bei der 2014 in Prags im Südtiroler Pustertal durchgeführten Studie auch Überraschungen: Bei leichtem Schnee brachen die zwölf freiwilligen Probanden, die unter Schnee in künstlich geschaffenen Atemhöhlen atmeten, den Versuch schneller ab als bei mitteldichtem Schnee.

„Schwindel, Kopfschmerzen und Übelkeit – das sind alles Symptome einer Kohlenstoffdioxidvergiftung“, beschreibt Hermann Brugger, Leiter am EURAC Institut für Alpine Notfallmedizin, die Abbruchgründe. Leichterer Schnee lässt mehr Sauerstoff durch, allerdings wird das ausgeatmete CO2 nicht so gut absorbiert wie vom dichteren Schnee. Bei schwererem Schnee hingegen ist der Sauerstoff schneller aufgebraucht, sodass man rascher erstickt. „Es hat lange gebraucht, bis wir zur Überzeugung gelangt sind, dass das tatsächlich stimmt“, sagt Brugger. Doch alle Daten wurden überprüft, die Versuche so nah wie möglich an der Realität durchgeführt. „Wir haben praktisch alles gemessen, von der Atmung über den Kreislauf, die Sauerstoffsättigung im Gehirn. Auch deshalb hat die Auswertung der Daten zweieinhalb Jahre gedauert.“

An insgesamt drei Wochenenden im Jänner, Februar und März 2014 untersuchten die Forscher drei verschiedene Schneedichten. Bereits 2003 hatten sie im Stubaital die Auswirkung der Größe der Atemhöhle auf das Überleben von Lawinenverschütteten untersucht. „Das Volumen der Atemhöhle spielt eine relative Rolle. Es scheint aber, dass die Schneedichte der wichtigere Überlebensfaktor ist. Warum das aber so ist, wissen wir noch nicht“, sagt Brugger. Hinzu kommt die individuelle Verfassung des Verschütteten.

Als Grundlagenforschung bezeichnet neben Brugger auch der Intensivmediziner Peter Paal die Studie. „Zwei Drittel der Lawinentoten sterben durch Ersticken, deshalb ist es so wichtig, dieses Phänomen zu untersuchen“, sagt der Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Salzburg. Das andere Drittel stirbt entweder direkt nach dem Lawinenabgang an den Sturzverletzungen oder nach der ersten Stunde an einer Mischung aus Unterkühlung und Sauerstoffmangel.

Brugger will die Ergebnisse der Studie von Wintersportlern nicht missverstanden wissen: „Was hat das für den Skifahrer zu bedeuten? Es wurde in unseren Untersuchungen bestätigt, dass die Atemhöhle lebensrettend sein kann und dass man alles tun muss, um sich eine Atemhöhle zu schaffen: Vor Stillstand der Lawine sollten die Hände möglichst rasch vor Mund und Nase gebracht werden, um die Atemwege freizuhalten“, erklärt der Wissenschafter.

Dem stimmt auch Paal zu, sieht – auch durch vorherige Studien – aber eine weitere Erkenntnis: „Schwerer Schnee ist auf jeden Fall zu meiden. Frühjahrstouren sind äußerst gefährlich, das weiß man von der Unfallstatistik.“ Durch den schwereren Schnee erhöht sich einerseits die direkte Verletzungsgefahr, andererseits geht dem Verschütteten schneller der Sauerstoff aus. „Südlagen sind im fortgeschrittenen Jahr bei höheren Temperaturen sicher zu meiden“, so der Intensivmediziner.

Auch bei leichtem oder mitteldichtem Schnee, wo der Unterschied nicht so eindeutig ist, müsse man immer vom Schlimmsten ausgehen. „Nach wie vor gilt deshalb die Maxime, nicht komplett verschüttet zu werden.“ Weitere Studien sollen die Kristallformation und Partikelgröße des Schnees untersuchen. „Wenn man auf einen Gipfel gehen möchte, kommt man auch nicht mit einem Schritt hoch, selbst wenn es ein großer ist“, vergleicht Paal die Lawinenforschung mit einer Skitour.