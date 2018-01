Von Denise Daum

Zirl – Als Seefelder ist Architekt Michael Prachensky eigenen Angaben zufolge über 30.000-mal den Zirler Berg rauf und runter gefahren. Und 30.000-mal sei ihm dabei die für die Zirler so belastende Verkehrssituation in den Sinn gekommen. Und er wäre nicht Michael Prachensky, wenn er daraufhin nicht eine Vision entwickelt hätte: Ein Tunnel soll gebaut werden. Demnach schwebt Prachensky vor, im Osten von Zirl, noch vor dem Zirler Weinhof, erstmals in den Berg einzufahren, um bei einer Steigung von sechs Prozent bis zur Zirler Bergkurve zu kommen. Nach einer 180-Grad-Wende geht es weiter bis hinter Leithen. Damit würde der Reither Ortsteil ebenfalls vom Verkehrsproblem befreit. Aber damit nicht genug: Der gestern erstmals präsentierte Planungsentwurf sieht vor, dass der Tunnel in den Zirler Berg eine Abzweigung Richtung Zirl West erhält. Hinter der Marktgemeinde soll diese Tunnelabzweigung wieder in die Bundesstraße B171 Richtung Telfs einmünden. Damit wäre Zirl vom Durchzugsverkehr befreit.

Der Tunnel soll dreispurig sein und je nach Verkehrslage in jeweils eine Richtung zweispurig befahrbar sein. Insgesamt soll der Tunnel in drei Abschnitten rund fünf Kilometer lang sein.

Der ehemalige Gemeinderat Walter Draxl, der sich seit Jahrzehnten mit dem Verkehrsproblem in Zirl auseinandersetzt, ist Feuer und Flamme für diese Vision. Seit Langem wird über Maßnahmen zum Lärmschutz diskutiert und verhandelt. „Diese von Michae­l Prachensky angedachte Variante ist für mich die beste“, betont Draxl. Ein Tunnel würde neben dem effektiven Lärmschutz gleich mehrere Vorteile bringen: die Erhöhung der Verkehrssicherheit, weniger Feinstaubbelastung für die Bevölkerung sowie der Entfall des Winterdienstes am Zirler Berg.

Draxl erinnert daran, dass die Nordumfahrung in den 70er-Jahren „in die Gärten gebaut wurde. Heute würde so etwas niemals genehmigt werden.“ Mit einem Tunnel würde sich auch die Möglichkeit eines neuen Siedlungsgebietes eröffnen. „Rund 20 Millionen Eur­o wären erzielbar, wenn dieses Gebiet wieder bebaubar gemacht wird“, spinnt Draxl den Gedankenfaden weiter.

Von der großen Lösung abgesehen fordert Draxl auch kurzfristige Maßnahmen zur Lärmreduktion. „Wir wollen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h auf der gesamten Nordumfahrung, ein Überholverbot sowie eine Neuasphaltierung.“

Was die angedachte Tunnellösung kostet, weiß Architekt Michael Prachensky im Übrigen nicht. „Es gibt noch keine Kostenschätzung.“ Bautechnisch machbar sei es aber – dies habe ihm ein hinzugezogener Straßenplaner versichert.

Der Zirler Bürgermeister Thomas Öfner unterstützt das Ansinnen eines Tunnelbaus voll und ganz. Es brauche den Mut, auch einmal größere Projekte anzudenken, deren Verwirklichung über den nächsten Wahltermin hinausgeht. Öfner betont, dass man mit der Präsentation dieser neuen Idee keinesfalls in Gegnerschaft zu den anderen Initiativen treten will, die sich mit dem Lärmproblem in Zirl beschäftigen.