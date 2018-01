Von Helmut Mittermayr

Elmen – Breakfast included. Ja, wenn auch Frühstück inkludiert ist, dann darf ein Zimmer schon einmal 100.004 Euro pro Nacht wert sein – oder etwa nicht? In wenigen Stunden buchten über die bekannte Hotelbuchungsplattform booking.com Interessierte die frisch freigeschalteten Zimmer in einem Lechtaler Hotel, das es noch gar nicht gibt, um jeweils 100.004 Euro pro Nacht. Die Jungunternehmerfamilie, die das ***Hotel in Elmen gerade errichtet und erst im Mai erstmals aufsperren wird, fiel fast in Ohnmacht. Nach gefühlten 100.000 Telefonaten und E-Mails konnte das Problem gütlich bereinigt werden.

Direkt am Lech in Elmen wird im Mai das neue Hotel Lechzeit eröffnen. Bianca und Andreas Witting verwirklichen dort gerade ihren Traum in sensationeller Lage mitten im Natura-2000-Gebiet. Das Ehepaar geht das Projekt professionell an. Nicht nur beim Bau selbst, auch im Bereich Marketing kommen modernste Systeme zum Einsatz. Andreas Witting arbeitet hier mit einem Hotelsoftware-Spezialisten in Salzburg und einem so genannten Channel-Manager in der Schweiz zusammen. Damit können etwa Preise und Verfügbarkeit der Zimmer automatisiert gesteuert werden, die auf Hotelbuchungsplattformen wie booking.com, Trivago oder HRS angeboten werden.

Die offizielle Freischaltung der Zimmer in den Onlineportalen hätte bei der Eröffnung am 10. Mai erfolgen sollen. In die entsprechenden digitalen Kalender wurden sie aber bereits eingespielt. Der Salzburger Hotelsoftware-Entwickler belegte die einzelnen Zimmer sicherheitshalber noch mit einem Preis von 100.004 Euro pro Nacht. Sollte irgendetwas schiefgehen, also die Zimmer aus Versehen zu früh online erscheinen, dann würde wohl niemand diesen unglaublichen Preis bezahlen wollen, und buchen – glaubte er. Es sollte anders kommen. Dem Schweizer Channel-Manager unterlief nämlich genau dieser „kleine“ Lapsus und die Zimmer waren vom 26. Dezember bis 3. Jänner bei der Plattform booking.com freigegeben. In kurzer Zeit gab es fünf Buchungen zu je 100.004 Euro pro Nacht im Gesamtwert von 700.028 Euro. Ein Russe hatte nämlich das Familienzimmer für sechs Personen sogar für drei Nächte reserviert – 300.012 Euro war ihm der Spaß wert.

Während zwei Buchende, die wohl anfangs die vielen Nullen falsch verstanden hatten, sofort stornierten, als sie den Preis realisierten, war es dreien wirklich ernst damit. Bei „Booking“ wurde Andreas Witting bei seiner ersten Intervention sogar noch gratuliert. Wo liege das Problem? Mit den verbliebenen 500.000 Euro in nur fünf Stunden sei er an diesem Tag der Bestseller. Witting sah hingegen schon ein kleines Problem: Die Zimmer gab es noch gar nicht und die drei Kunden wollten ihre Buchung nicht zurückziehen. Zumindest adäquate Ersatzangebote müsste er zur Verfügung stellen, wenn er schon nicht selbst liefern könne, hieß es anfangs.

Der Außerferner, der gerade mit einem Freund die Sella-Ronda-Rundtour in Gröden mit Ski bewältigte, versuchte gehetzt (auch letzte Aufstiegshilfen durften nicht versäumt werden) für Ersatz zu sorgen. Sein Begleiter war ihm keine große Stütze und alberte: „Wer hat schon so viel Geld in so kurzer Zeit verdient?“ Was Witting zusätzlich nervös machte, war die Auskunft, dass die zwölfprozentige Vermittlungsprovision der Buchungsplattform am 31.12. gleich fällig und eingezogen würde. Bei 500.000 Euro immerhin eine Summe von 60.000 Euro. Während Witting gerade im Tannheimer Tal in einem Nobelhotel – „egal was es gekostet hätte“ – für Ersatz sorgen wollte, kam die erlösende Nachricht von booking.com, das sich der Angelegenheit auch selbst angenommen hatte. Der Russe, der bei Witting ein 37-m²-Familienzimmer für sechs Personen für insgesamt 300.012 Euro gebucht hatte, sei in das Arlberggebiet umgeleitet worden und zufriedengestellt. Auch für die zwei anderen sei eine Lösung gefunden worden. Dem Jungunternehmer-Ehepaar würden keine zusätzlichen Kosten wegen des Fehlers entstehen, auch die Provision sei hinfällig, hieß es entgegenkommend. „Ich war natürlich total happy, wusste aber auch nicht, ob ich gleichzeitig ein wenig traurig sein sollte“, hatte Andreas Witting schnell seinen Humor wiedergefunden. Denn die Übernachtung bei ihm wird nicht viel mehr als 70 Euro kosten.