Kufstein – Über 4100 Schüler und Schülerinnen aus 212 Klassen haben über das Tiroler Schulsportservice im Bezirk Kufstein im vergangenen Schuljahr in über 1100 Trainingseinheiten in insgesamt 33 verschiedene Sportarten hineingeschnuppert. Damit hat ein Drittel aller Schüler im Bezirk Kufstein vom Sportangebot des Landes und der Vereine und Verbände profitiert. Ganz vorne auf der Hitliste der abgerufenen Trainingseinheiten stehen im Bezirk Schwimmen, Bogenschießen und Triathlon.

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche über den Sportunterricht hinaus für ein bewegtes Leben zu begeistern und den Sport- und Bewegungslehrpersonen Anregungen für den Unterricht zu geben, erklärt dazu LHStv. Jose­f Geisler. „Über das Schulsportservice stellen wir die Verbindung zwischen Schule und Sportverein her“, erklärt Geisler. Das Land Tirol unterstütze dieses Schulangebot derzeit mit jährlich 125.000 Euro. „Der Grundstein für ein gesundes Leben und den Erfolg des Sportlandes Tirols liegt in der Sportbegeisterung unserer Jugend“, begründet der Sportlandesrat diese Ausgabe.

Besonders gut angenommen wird das Angebot im Bezirk Kufstein an den 40 Volksschulen. 154 von 254 Volksschulklassen haben im vergangenen Schuljahr in Summe 809 Trainingseinheiten in Anspruch genommen. Damit entfallen fast drei Viertel aller Bewegungsstunden auf die Volksschulen des Bezirks.

So funktioniert das Tiroler Schulsportservice: Lehrer fragen über ein Internetportal Trainingsstunden in einer gewissen Sportart an. Von den Vereinen genannte qualifizierte Trainer melden sich und vereinbaren den Termin. Rund 250 Trainer in ganz Tirol waren im Schuljahr 2016/2017 bei rund 7150 Trainingseinheiten im Einsatz. Aufgrund des stetig steigenden Interesses soll dieses Angebot weiter ausgebaut werden, kündigt LHStv. Josef Geisler an. www.tirol.gv.at/sport/schulsport/schulsportservice (TT)