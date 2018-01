Von Agnes Dorn

Stams, Innsbruck – Zehn Jahre gibt es nun bereits die Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein, die neben ihren Standorten für Religionspädagogik in Salzburg, Feldkirch und Innsbruck auch jenen großen Standort in Stams unterhält. Seit September ist der ehemalige Institutsleiter von Stams, Peter Trojer, Rektor aller Standorte der KPH. In Stams wurde auch das 10-Jahr-Jubiläum gefeiert. Stams beinhaltet neben der Religionspädagogik auch die Institute für Lehrerbildung und pädagogisch-praktische Studien. So kann man sich hier entweder für ein Lehramtsstudium für die Volksschule mit individueller Schwerpunktsetzung (auf Religionspädagogik, Inklusive Pädagogik oder LebensArt-Pädagogik) oder für ein Lehramtsstudium für die Sekundarstufe entscheiden.

„Zehn Jahre KPH bedeuten jedoch keineswegs zehn Jahre Beharren auf fertigen Bildungsrezepten“, sagt Trojer. Denn so, wie sich die Bedingungen geändert haben, mit denen Lehrer heute im Unterricht konfrontiert werden, so hat sich „die Lehrerausbildung an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Edith Stein im Laufe der Zeit gewandelt“, wie ihr neuer Rektor erzählt. Seit 2015 kann man die Ausbildung erstmals mit einem Master abschließen. Die Studenten dieses ersten Curriculums werden diesen Titel demnach im Jahr 2020 erhalten. Jene Absolventen, die noch nach dem alten Studium die Ausbildung genossen haben, erhalten außerdem die Möglichkeit, ihren Master zu erweitern.

Die individuellen Schwerpunkte, die am Stamser Standort angeboten werden, sind mit Religionspädagogik, Inklusiver Pädagogik und LebensArt-Pädagogik breit aufgestellt. Die drei großen Stärken, die die KPH in der Lehrerausbildung anzubieten hat und die unter den Schlagworten „Interkulturalität“, „Interreligiosität“ und „Inklusion“ beschrieben werden können, zeigen, dass sich auch inhaltlich in der Lehrerausbildung einiges tut. Immerhin haben sich die Bedingungen im Unterrichtsalltag in mehreren Bereichen geändert: So ist beispielsweise der Anteil derjenigen Schüler gestiegen, die mit einer anderen als der deutschen Muttersprache und mit einem anderen als dem katholischen Religionsbekenntnis ausgestattet sind.

Damit die zukünftigen Pädagogen in der Unterrichts­praxis für alle Schüler auch wirklich kompetente, fähige Lehrer und Ansprechpersonen sein können, ist es neben der individuellen Schwerpunktsetzung auch „wichtig, ihnen eine gute theoretische Ausbildung angedeihen zu lassen“, wie Trojer erörtert. Entgegen der Auffassung früherer Jahrzehnte, als die Lehrerausbildung noch sehr praktisch nach den Prinzipien der Meisterausbildung vollzogen wurde, hat der wissenschaftliche Anteil bei der Ausbildung stark zugenommen. „Man vertritt heute einen ganz anderen Standpunkt als vor 150 Jahren: Der Lehrberuf wird als akademische Profession gesehen.“ Je gründlicher Lehrpersonen im eigenen Denken ausgebildet werden, umso eher seien sie in der Lage zu sehen, „was einzelne Kinder brauchen“, und können „den Kindern so ein verständnisvolles Gegenüber sein“, so Trojer.

Die Fähigkeit, „den Schulalltag zu reflektieren und selbstständig situationsentsprechend zu entscheiden“, wird durch das Vorhandensein einer fundierten theoretischen Ausbildung, wie man sie in Stams erhalten kann, bedingt.