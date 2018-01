Kössen – Die Gemeinde Kössen hat im Jahr 2018 viele Maßnahmen auf der Agenda. So ist der Wohnbedarf in der Gemeinde laut Bürgermeister Reinhold Flörl enorm groß. In der Alleestraße werden 50 Mietkaufwohnungen errichtet, 30 davon sind bereits vergeben. „Der Anstieg von Singlehaushalten ist sehr groß. Wir sollten wieder mehr Tanzveranstaltungen organisieren“, sagt der Bürgermeister mit einem Augenzwinkern. Auch in der Siedlung Schwabenfeld sind bereits 14 von insgesamt 29 Grundstücken verkauft. 2009 wurde das Areal von der Gemeinde angekauft und 2013 infrastrukturell erschlossen. Der Quadratmeterpreis wurde auf 170 Euro angepasst und wird künftig – dem Inflationsindex entsprechend – steigen.

Wassertechnisch ist die Gemeinde Kössen sehr gut versorgt. Im Vorjahr wurde der Hochbehälter Feilenberg, der in den 80er-Jahren erbaut wurde, saniert. Die Kosten dafür beliefen sich auf 135.000 Euro. Im Schutzgebiet der Gages-Quelle ist es der Gemeinde gelungen, drei Hektar Waldfläche zu kaufen. Die Investitionssumme dafür beträgt 235.000 Euro. Im heurigen Jahr werden Wasserleitungen erneuert und die Durchflussmenge erhöht.

Aufgrund der steigenden Kinderzahl in Kössen wurde es notwendig, eine Kindergartengruppe nach Bichlach in die Volksschule zu verlegen. „Wir betreuen 130 Kindergartenkinder und diese Zahl wird in den nächsten Jahren eher steigen“, sagt Flörl. In Bichlach wird die Gruppe als „Waldkindergarten“ geführt, sie hält sich zum Großteil im Freien auf. Die Adaptierung der Räumlichkeit kostete 35.000 Euro.

Die Gemeinde Kössen verfügt über 48 Brücken, welche im Jahr 2018 zur Überprüfung anstehen. „Ich hoffe nicht, dass uns dabei eine Überraschung ansteht“, meint Flörl im Hinblick auf das Gemeindebudget, welches mit 13,5 Mio. ständig ansteigt.

Zudem gibt es Pläne für ein neues Altenwohnheim. Es sind 35 Pflegebetten vorgesehen, zehn kleine Wohneinheiten für betreutes Wohnen sollen zudem darin untergebracht werden, ebenso wie die Tagespflege, der Gesundheits- und Sozialsprengel sowie ein Hort und der Kindergarten. (be)