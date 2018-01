Von Catharina Oblasser

St. Veit – Es tut sich was hoch über dem Defereggental: Im St. Veiter Ortsteil Gassen auf 1564 Metern Seehöhe kehrt langsam neues Leben ein. Eine Handvoll alter Höfe und Futterhäuser stehen oben am Hang, einer davon ist schon schmuck renoviert. Ein zweites der alten Holzhäuser zeigt Spuren eines beginnenden Umbaus: Geräte, ein Bretterstapel, Arbeitskleidung.

Was anderswo alltäglich wäre, ist in Gassen etwas Besonderes. Die Siedlung ist nämlich seit 1965 nicht mehr bewohnt. Damals verwüstete eine Schlammlawine den Weiler, sechs Menschen starben. Fast alle Bewohner zogen daraufhin ins Tal, nur die drei Geschwister Monitzer blieben in ihrem Geburtshaus. Die Letzte, Ursula, sogar bis 2006, damals war sie 97.

Und damals gab es auch noch keine Straße nach Gassen. Der Weiler war nur zu Fuß zu erreichen. Inzwischen gibt es eine Straße. Sie ist Teil eines großangelegten Schutzwald- und Aufforstungsprojekts, das bis auf 2100 Meter Seehöhe hinaufreicht. Eine Wassergenossenschaft sorgt in Gassen für Trinkwasser, ein Kanalisationsprojekt ist in Ausarbeitung, erklärt der St. Veiter Bürgermeister Vitus Monitzer. Angesichts der Katastrophe von 1965 kann Monitzer beruhigen: „Die Wasserabflüsse sind neu eingerichtet, ein Lawinenschutzvorhaben ist im Kommen. In Summe ist Gassen nicht gefährlicher als jede andere Bergsiedlung in Osttirol.“

Was auch neu ist: Für Gassen gilt nun das Stadt- und Ortsbildschutzgesetz (SOG), ähnlich wie in Obertilliach und in Teilen von Lienz. Das bedeutet gewisse Vorgaben beim Umbau der alten Häuser. Doch davon lassen sich die Besitzer offenbar nicht abschrecken. Zwei Höfe haben neue, auswärtige Eigentümer mit Umbauplänen, zwei Futterhäuser werden ebenfalls regelmäßig genutzt, die Wiesen werden gemäht. Auch neue Zubauten wären grundsätzlich möglich, sagt Monitzer.

Als Siedlung von Freizeitwohnsitzen kann Gassen allerdings auch in Zukunft nicht dienen, erklärt der Bürgermeister. „Die Tiroler Richtlinie besagt, dass maximal acht Prozent aller Wohnsitze einer Gemeinde Freizeitwohnsitze sein dürfen. Wir haben jetzt schon mehr als 15 Prozent.“ Bedingt ist das durch die vielen Deferegger, die außerhalb von Osttirol leben, aber Besitz im Defereggental haben.