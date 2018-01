Innsbruck – „Das Gefährlichste an Bränden ist nicht das Feuer, sondern der Brandrauch“, stellt Helmut Hager, Branddirektor der Berufsfeuerwehr Innsbruck, klar. Wesentlich sei daher, den Brand früh zu erkennen, um rechtzeitig flüchten zu können – vor allem nachts: Denn entgegen einer verbreiteten Meinung erwache man vom Brandrauch nicht. „Rauchmelder sind hier die einzige Möglichkeit.“

Bei Neubauten ist deren Montage in Tirol seit 2008 verpflichtend. Der Fokus liege daher nun auf dem Altbestand, betont Innsbrucks Vize-BM Christoph Kaufmann. Dazu werden über Stadt, Neue Heimat Tirol (NHT) und Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) jetzt insgesamt 4500 Rauchmelder verteilt. Damit lassen sich rund 1500 Wohnungen ausrüsten – als Mindestausstattung empfiehlt die Feuerwehr je ein Gerät in jedem Wohnraum sowie im Flur. Aber auch Kellerräume und Dachböden sollten damit ausgerüstet werden, ergänzt Experte Hager.

Bei der IIG seien derzeit nur etwas über 1000 von 6000 Wohnungen mit Brandmeldern versehen, erklärt GF Franz Danler, da der Anteil an Altwohnungen hoch sei. Nun habe man 1500 Stück angekauft, die kostenlos an die Mieter verteilt werden – Details werden in einem Infoschreiben mitgeteilt. Die NHT werde als ersten Schritt 500 Wohnungen in ausgewählten Innsbrucker Bautengruppen nachrüsten, berichtet GF Markus Pollo. Künftig wolle man die Wohnungen „nahezu flächendeckend“ damit ausstatten.

Für die Innsbrucker Haushalte gibt es zudem eine allgemeine Verteilaktion: Am Dienstag und Mittwoch, den 9. und 10. Jänner, geben Mitglieder der Berufsfeuerwehr im Plenarsaal des Rathauses jeweils von 9 bis 17 Uhr kostenlos Rauchmelder aus, solange der Vorrat reicht (nötig ist dafür ein Gutschein, der in der Jännerausgabe von „Innsbruck informiert“ auf Seite 24 zu finden ist). An beiden Aktionstagen beraten zudem Brandschutzexperten vor Ort. Denn es gehe nicht nur um Rauchmelder, sondern auch um Bewusstseinsbildung, sagt Hager: „Hauptgrund für Brände ist nach wie vor Unachtsamkeit im Umgang mit offenen Feuerquellen.“

Wird die Aktion gut angenommen, ist laut Kaufmann eine Wiederholung fix. (md)