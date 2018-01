Nauders – Sie war eine ebenso außergewöhnliche wie legendäre Gastwirtin. Ihr Name ist untrennbar mit dem einst weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Hotel Hochfinstermünz verknüpft: Emmi Priebsch. Am Dienstag schloss die Grande Dame des einst schönsten Hotels zwischen Landeck und Meran die Augen für immer.

„Sie war eine gebildete Frau, vor allem aber eine Wirtin mit Leib und Seele“, stellen zahlreiche Einheimische übereinstimmend fest, etwa Altbürgermeister Hermann Klapeer und Touristiker Robert Baldauf. Das Obergricht erinnert sich an glanzvolle Zeiten, als Emmi ihre Gäste aus aller Welt willkommen hieß, auch aus Japan. Im Gästebuch haben sich u. a. Schauspielerlegende Luis Trenker und dessen Sohn Ferdinand verewigt.

Emmi kam 1930 in Hochfinstermünz zur Welt. Sie blieb ledig und kinderlos, ihre Energie steckte sie umso mehr in das Haus und hielt die Gäste bei Laune. Zudem war sie Postmeisterin von Hochfinstermünz und kümmerte sich um die dortige Karlskapelle. Vor zehn Jahren musste sie es allerdings zusperren, lebte noch ein halbes Jahr in Nauders, bevor sie in ein Pflegeheim kam. „Dass am Hotel der Zahn der Zeit nagte, hat sie gesehen. Aber ihre Kraft reichte nicht mehr zur Umsetzung der Sanierungspläne“, weiß Klapeer.

Regisseur Erwin Rehling hat die außergewöhnliche Wirtin in der Filmdoku „Verwehter Glanz“ porträtiert. „Mit Humor, Offenheit und Klugheit einer Wirtin gibt Emmi einen Schatz von kleinen Alltagsgeschichten bis hin zu schier unglaublichen Ereignissen preis“, resümiert Rehling.

Der Begräbnisgottesdienst findet am Donnerstag, 11. Jänner, ab 14 Uhr in der Pfarrkirche Nauders statt. (hwe)