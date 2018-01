Innsbruck – „Gemeinsam helfen und Gutes tun“ – das wollen Gerhard Gschwentner und Philipp Jurschitz. Die beiden haben deshalb den „Kiwanis Club Inspruk“ aus der Taufe gehoben, dessen Gründungstreffen heute Abend stattfindet. 16 Mitglieder konnten die beiden bislang für den neuen Club gewinnen. „Der Grundgedanke von Kiwanis ist, den Schwächsten unserer Gesellschaft, nämlich den Kindern, zu helfen“, erklärt Gründungspräsident Jurschitz. Diese Idee solle nun auch in Innsbruck verbreitet werden. Eine Clubgründung biete die einmalige Chance, von null auf zu überlegen, wo man in welcher Form helfen wolle, freut sich Jurschitz.

Eine Besonderheit im „Inspruk“-Club, dessen Name sich auf eine alte Schreibweise der Landeshauptstadt stützt, liegt in der Überzahl der Frauen unter den Gründungsmitgliedern. „Üblicherweise dominieren in Serviceclubs die Männer. Durch die Frauen ergibt sich aber eine andere Sichtweise“, ist Gerhard Gschwentner, ehemaliger Kiwanis Austria Gouverneur, überzeugt. Er würde sich im Übrigen wünschen, dass sich einmal eine weibliche Führungskraft für Kiwanis Österreich finden lässt. (dd)