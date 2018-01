Innsbruck — Die sinnvolle Nutzung des wenigen verbaubaren Raums ist die zentrale Hausaufgabe, die den Politikern jedes Jahr aufs Neue gestellt wird. Julia Lindenthal hat in Innsbruck Architektur studiert. Sie beschäftigt sich mit der Nutzung von Leerräumen.

Gibt es verlässliche Zahlen zum Leerstand?

Lindenthal: Es gibt keine verlässlichen Zahlen für größere Städte in Österreich. Orte und Regionen, in denen der Leerstand umfassend erhoben wurde — samt Unterbelegung und somit dem Leerstand der Zukunft — sind die Ausnahme. Gerade Gemeinden sollten eine Person beauftragen, die die Leerstände erfasst. In Niederösterreich gab es ein Forschungsprojekt, das sich damit beschäftigte, wie Häuser so geplant werden könnten, dass sie später leichter teilbar sind. Das Ergebnis: Bei Mobilisierung der ungenützten Wohnflächen könnten 614.000 Menschen mehr ein Dach über dem Kopf haben. Die Bayern haben eine Flächenmanagement-Datenbank, die vom Land Niederösterreich adaptiert und in elf Pilotgemeinden erfolgreich getestet wurde. Die Leerstände zu erfassen, ist ein großer Schritt. Menschen aktiv anzusprechen, Leerstände nutzbar zu machen, der weitaus größere.

Ist das Einfamilienhaus ein Auslaufmodell?

Lindenthal: Im Bregenzerwald gibt es rund 11.000 Gebäude. Eine Erhebung hat gezeigt: Wenn man die Häuser für mehr als eine oder zwei Personen nützt, hätten rund 5000 Personen mehr ein Heim. Wir müssen den Menschen klarmachen, dass wir mehr Wir und weniger Ich beim Wohnen benötigen. Ja, Einfamilienhäuser sind ein Auslaufmodell. Würde man das Flächenpotenzial im Bestand intelligent neu-, um- und wiedernutzen, müsste man lange Zeit überhaupt nichts mehr neu bauen.

Wie schauen praktikable Modelle aus?

Lindenthal: Das sind all jene Modelle, die gemeinschaftliches Wohnen, Leben und Arbeiten fördern. Modelle, die jene Wohnformen ermöglichen, wie wir sie jahrhundertelang hatten, bevor sich in den 1960er-Jahren das Einfamilienhaus als Standardwohnung etablierte.

Sie forschen, wie Einfamilienhäuser zu Mehrpersonenhäusern umgebaut werden können. Welche Ängste haben Hausbesitzer?

Lindenthal: Die größte Angst ist der Verlust von Privatsphäre, jene vor den Reaktionen des Umfelds und jedweder Veränderung aufgrund der starken Bindung ans Gebäude.

Wie kann gemeinschaftliches Wohnen in der Praxis funktionieren?

Lindenthal: Es gibt einige Pilotprojekte, die fixe Bereiche für die einzelnen Bewohner vorsehen, mit mehr oder weniger großem Anteil an gemeinschaftlich genutzten Flächen.

Das Interview führte Alexandra Plank