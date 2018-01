Kirchbichl – Zur 3. Jahreshauptversammlung lud am Dreikönigstag der Obmann der Ortsgruppe Kirchbichl des Tiroler Kaiserjägerbundes, Hauptmann Josef Brunner, in den Gasthof Strandbad ein. „Erfreulich“, so Brunner, „war im letzten Jahr sicherlich, dass wir uns von 59 Mitgliedern auf 66 Mitglieder steigern konnten.“

Der Obmann konnte im abgelaufenen Jahr auf 40 Ausrückungen verweisen. „Eine unvergessliche Ausrückung war am 26. Mai, als wir zur Erkundungstour an den Oberlauf des Isonzo fuhren“, berichtete Brunner. Im Ausblick auf 2018 sind bereits einige wichtige Ausrückungen verzeichnet, wie die Bundesversammlung am 14. Jänner.

Der wichtigste Punkt in diesem Jahr wird aber die Wiederherstellung des Friedhofes am Monte Piano sein. Brunner: „Wir werden dort den Soldatenfriedhof am Pioniersteig zum Monte Piano renovieren und wieder herrichten.“

Bundesobmann-Stv. Heinrich Nagiller dankte den Kirchbichler Kaiserjägern im Namen der Bundes- und Landesleitung und meinte, dass es eine tolle Sache sei, mit einer solch hervorragenden Ortsgruppe zusammenzuarbeiten. Es gebe hier eine sehr rege Vereinsführung.

Gerhard Gander und Matthias Innerwinkler wurden zu Patrouillen-Führern befördert, das Mannschaftsverdienstzeichen Klasse III erhielten Dominik Stöckl und Walter Aigner.

Bei der anschließenden Neuwahl wurden Josef Brunner (Obmann), Kurt Stöckl (1. Obmann-Stv.), Dominik Stöckl (2. Obmann-Stv.), Florian Stöckl (Kassier) und Walter Senn (Schriftführer) in ihren Ämtern bestätigt. (wma)