Von Harald Angerer

Westendorf – Es ist eng geworden im Kindergarten in Westendorf, zu eng. Seit dem Herbst 2017 musste die Gemeinde eine zusätzliche, fünfte Kindergartengrupp­e einrichten. Dafür ist aber im bestehenden Kindergarten kein Platz. Seitdem ist eine der Gruppen in einem Container untergebracht, im „Conti“, wie ihn die Kinder nennen. „Auch wenn sich die Kinder in dem Container sehr wohl fühlen, ist das nur eine Übergangslösung“, betont Bürgermeisterin Annemarie Plieseis.

Von den 104 Kindern, die derzeit den Kindergarten in Westendorf besuchen, sind derzeit 20 im Container untergebracht. Die Gemeinde arbeitet bereits fieberhaft an einer fixen Lösung für das Platzproblem. Denn auch die Volks- und Hauptschule, die direkt neben dem Kindergarten stehen, brauchen Platz. „In Anbetracht der neuen Grundstücke am Lindacker und der Entwicklung des Ortes ist nicht davon auszugehen, dass die Kinderzahl weniger wird, eher wird sie mehr“, sagt Plieseis.

Bei den Schulen ist es vor allem die Nachmittagsbetreuung, die dringend Platz braucht. „Es ist noch nicht klar, ob wir eine Hort-Lösung oder eine Nachmittagsbetreuung in Zukunft betreiben, für den Platzbedarf ist das aber egal. Denn der Bedarf ist sehr ähnlich“, betont die Bürgermeisterin. Vor Weihnachten gab es nun einen Lokalaugenschein durch das Land Tirol mit LR Beate Palfrader. Die notwendigen Unterlagen werden nun an das Land übermittelt, dieses wird dann ein Konzept erstellen. Es folgt ein Wettbewerb und die Umsetzung. In welche Richtung die Erweiterung gehen soll, ist völlig offen. Der Kindergarten befindet sich neben den Schulen und unter dem Alpenrosensaal. Auch hier wäre ein Umbau möglich. „Auch eine Erweiterung in Richtung Parkplatz ist denkbar, wir sind hier ganz offen“, sagt Plieseis. Klar ist aber, dass die Zeit drängt. Eine Teilumsetzung sollte spätestens im Sommer des Jahres erfolgen, vor allem wegen der Nachmittagsbetreuung. Derzeit wurde eine Million Euro im Budget vorgesehen. „Wenn es eine größere Sache wird, wird das nicht reichen“, sagt Plieseis.