Mieming, Tarrenz – Sonnige Aussichten hatte der Mieminger Bürgermeister Franz Dengg beim heurigen Neujahrsempfang den illustren Gästen zu bieten: Mit dem im Dezember im Gemeinderat einstimmig beschlossenen Rekordbudget von 13 Millionen Euro (im ordentlichen Haushalt 9,4 und im außerordentlichen Haushalt 3,6 Millionen Euro), in das auch der Überschuss des vergangenen Jahres in der Höhe von einer Million sowie über drei Millionen Euro an Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben und die Kommunalsteuer in der Höhe von über einer halben Million fließen werden, kann einiges umgesetzt werden, was teilweise bereits länger spruchreif ist: die Erweiterung des Altenheims (Nettokosten rund drei Millionen Euro) um 19 Betten, die Umfahrung See (geschätzte Kosten rund 650.000 Euro), der Zu- und Umbau der Volksschule Barwies (3,1 Millionen Euro), die Modernisierung des Gemeindesaals (150.000 Euro) und der Ausbau des Dachgeschoßes des Kinderhauses (900.000 Euro).

Mieming hat heuer erstmals die 4000-Einwohner-Marke überschritten und konnte vergangenes Jahr rege Bautätigkeit in der Gemeinde verzeichnen: Drei Wohnanlagen mit 58 Wohnungen konnten übergeben werden, zwei Wohnanlagen mit 24 Wohnungen sowie 17 Ein- und Zweifamilienhäuser befinden sich in Bau. Auch kulturell hat sich im „Kleinkunstort“ Mieming wieder einiges getan. Neben Vernissagen, Konzerten und Lesungen, darunter auch die erstmals gemeinsam mit Wildermieming ausgetragene Veranstaltungsreihe „Zeitfenster – Brücken in die Generationen“, gilt das Neujahrskonzert der Gemeinde mit der Festival Sinfonietta Linz unter Lui Chan im Anschluss an den Neujahrsempfang vielen als einer der Höhepunkte im Kulturjahr.

Auch der Tarrenzer Bürgermeister Rudolf Köll zog beim Neujahrsempfang, zu dem verdiente Mitbürger, Wirtschaftstreibende und Vereins­obleute geladen wurden, Bilanz und gab eine Vorschau auf das heurige Jahr. Mit einer Videoschau entlockte das Dorfoberhaupt dem zahlreichen Publikum öfters einen Szenenapplaus. Köll berichtete von der Dorfentwicklung und konnte verkünden, dass Tarrenz 2871 Einwohner zählt.

1222 Haushalte hat die Gurgltalgemeinde mit der Infrastruktur zu versorgen. Der Altersschnitt beträgt 40,5 Jahre. Tarrenz beheimatet Menschen aus 31 verschiedenen Staaten. Um die gemeindeeigenen Aufgaben bewältigen zu können, stehen 36 Personen im Dienste der Gemeinde. Letztes Jahr hatte man etwas Wetterglück, wenngleich die Kommune im August von Hochwasser heimgesucht wurde. Der Bauhof war rund drei Monate mit den Aufräumungsarbeiten beschäftigt. Neben den üblichen Aktivitäten war man bemüht, sechs Bauplätze im Gebiet Oberer Rotanger zu schaffen. Ferner ist mit dem Bau der Brücke im Tegestal dieser Bauabschnitt abgeschlossen. Erwähnenswert sind der Bau der Unterführung Walchenbach und der Weiterbau der Trinkwasser-Ringleitung.

Für heuer vorgesehen sind die Sanierung des Kanalsystems, der Anschluss ans Ferngas, die Erweiterung des Pflegezentrums Gurgltal, der Bau des Panoramawegs Starkenberg, die Fertigstellung des Radweges durchs Gurgltal und der Baubeginn des Kinderbetreuungszentrums, wobei die Standortfrage etwas umstritten ist. Köll betont: „Für dieses fünf Millionen teure Projekt haben wir bereits für drei Millionen eine Zusage. Wir stehen finanziell nicht so schlecht da.“ (ado, peja)