Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – New York hat ein Auge auf Innsbruck geworfen. Genauer gesagt das Metropolitan Museum of Art, das größte Kunstmuseum der USA. Objekt der Begierde ist nichts Geringeres als das Wahrzeichen der Landeshauptstadt, das Goldene Dachl in der Altstadt. Dessen Bau wurde um 1500 von Kaiser Maximilian I. in Auftrag gegeben. Anlässlich des 500. Todestages Maximilians im Jahr 2019 plant nicht nur das offizielle Tirol diverse Aktivitäten, auch das Metropolitan will sich mit der Ausstellung „Der letzte Ritter“ dem einstigen Herrscher eingehend widmen.

Geplant sei, so bestätigte gestern Wolfgang Meighörner, Direktor der Tiroler Landesmuseen (TLM), dass alle 18 Reliefs des Goldenen Dachls in die Ausstellung vom 16. September 2019 bis 5. Jänner 2020 integriert werden sollen. Und das durchaus sichtbar – nämlich in der großen Haupthalle des Museums in New York. Grundlage hierfür soll eine erneute Kooperation zwischen dem „Met“ und den TLM sein, ähnlich wie bereits 2016 im Rahmen der Renaissance-Portraits-Ausstellung „Nur Gesichter?“, für welche die New Yorker den TLM kostbare Leihgaben zur Verfügung stellten.

Meighörner will noch nicht von einer fixen Kooperation sprechen – davor benötige es noch die Zustimmung des Innsbrucker Stadtsenates. Denn die Original-Reliefs sind zwar im Ferdinandeum ausgestellt, gehören aber der Stadtgemeinde. Am Goldenen Dachl selbst sind nur Kopien der Reliefs angebracht. Eine Zustimmung im Senat dürfte aber nur ein Formalakt sein, denn hier wird auch der hohe Werbewert dieser Aktion für Tirol und Innsbruck als Argumentationshilfe in den Vordergrund gerückt. Dass die gesamte Aktion ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Imagesteigerung stehe, verneint Meighörner. Vielmehr gehe es ihm um eine „grandiose Kooperation, die sich organisch entwickeln soll“. Im Anschluss an die Ausstellung in New York soll selbige in abgespeckter Form auch in Innsbruck zu sehen sein. Bereits im Vorfeld sollen einige Original-Reliefs im Museum Goldenes Dachl zu besichtigen sein, wie die zuständige Abteilungsleiterin im Rathaus, Birgit Neu, auf Anfrage der TT zusichert.

Ein offener Punkt sind noch die Kosten der Aktion. Auch, weil noch nicht geklärt ist, in welchem Umfang die Reliefs für ihren New Yorker Auftritt gereinigt oder auch allenfalls restauriert werden müssen. Ein Gutachten soll das laut Meighörner klären. Ob diese Kosten das Met oder aber auch die Landesgedächtnisstiftung übernimmt – wie kolportiert wird –, sei noch Gegenstand von Gesprächen. Auch das Bundesdenkmalamt müsse einer Ausfuhr der Reliefs noch zustimmen.

Offiziell sei noch kein Antrag bei ihm eingelangt, sagt Landtagspräsident und Vorsitzender des Kuratoriums der Landesgedächtnisstiftung Herwig van Staa. Er kann sich aber eine Kofinanzierung vorstellen, zumal er eine derartige Kooperation mit einem Weltmuseum für eine „Sensation“ hielte. Und auch für ein unbezahlbares Renommee für das Kulturerbe Tirols.