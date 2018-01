Schwaz – Um den Segen von oben bitten der Tradition folgend die Schwazer Gewerke am Sonntag nach dem Dreikönigstag in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Mit Stolz werden dabei die 24 Zunftstangen am „Tinzltag“ durch das Gotteshaus getragen, dann wird im Presbyterium Aufstellung genommen. Begleitung gibt es durch das Frundsbergfähnlein und die Kolpingsfamilie. Viele der Zunftstangen stammen aus der Zeit um 1510, aber auch Zunftstangen wie die der Umweltbetriebe und Drucker gibt es erst seit 2013. „Tinzl“ ist ein Synonym für Zunft, wie Peter Hörhager in seinem Büchlein über die Schwazer Zünfte erklärt. Bis ins Mittelalter reiche die Geschichte dieser Bittmesse zurück, bei der Handwerker und Gewerbetreibende um ein ertragreiches Jahr bitten. Und anschließend wurde wie immer eine „Tinzlsuppe“ serviert. Blickfang sind die Zunftstangen auch bei der Fronleichnamsprozession. Übrigens: Zunftzeichen und Zunfttafeln gibt es ebenso auf der Burg Freundsberg. „Das Festhalten an dieser Tradition ist nur zu begrüßen“, sagte Pfarrer Martin Müller in seiner Festpredigt bei der Tinzlmesse. Er ist übrigens auch ein Fachmann bei der Zuordnung der Heiligen, die jeweils die Stangen zieren. (zw)