Wörgl – Seit vergangenem Freitag ist eine 26-jährige Frau aus ihrer Wohnung in Wörgl abgängig. Die näheren Umstände zum Verschwinden der Tirolerin sind derzeit nicht bekannt. Laut Polizei wurde sie zuletzt gegen Abend in einem Wörgler Lokal gesehen. „Da machte es aber den Anschein, als sei alles in Ordnung“, so ein Beamter der Polizeiinspektion Wörgl. Schließlich erstatteten die Eltern der jungen Frau eine Vermisstenanzeige.

Personenbeschreibung

Die Frau ist laut Polizei 170 bis 175 cm groß, schlank, hat braunes Haar mit blonden Strähnen und trägt ein Nasenpiercing. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie wahrscheinlich eine schwarze Jacke mit Pelzrand an der Kapuze, Jeans und lange schwarze Stiefel.

Die Polizei Wörgl nimmt Hinweise unter Tel. 059133/7221 entgegen. (TT.com)